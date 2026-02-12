DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +5,5%Nas22.727 +0,6%Bitcoin58.063 +4,1%Euro1,1880 +0,1%Öl67,61 +0,1%Gold5.026 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen Goldman Sachs-Aktie tiefer: Chefjuristin packt nach Verbindungen zu Jeffrey Epstein ihre Sachen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/DAX mit kleinen Gewinnen zum Wochenschluss

13.02.26 17:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,27 EUR -2,23 EUR -6,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
19,95 EUR -1,51 EUR -7,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,75 EUR -1,11 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
219,80 EUR 10,80 EUR 5,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
27,80 EUR 0,80 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
393,90 EUR 11,60 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
24,46 EUR 2,12 EUR 9,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
49,94 EUR -1,90 EUR -3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag den Handel mit leichten Aufschlägen beschlossen, blieb aber unter der wichtigen Marke von 25.000. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 24.915. Etwas Unterstützung kam von US-Preisdaten. Die Verbraucherpreise sind im Januar um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit weniger als die prognostizierten 0,3 Prozent. Damit bleibt die US-Zinssenkungsfantasie an den Märkten intakt, die nach den starken US-Arbeitsmarktdaten einen kräftigen Dämpfer erhalten hatte. Weiter für Zurückhaltung sorgte die Angst vor disruptiven KI-Modellen, wenngleich das für die technologielastigen US-Börsen eine größere Gefahr darstellt.

Wer­bung

Unterstützung für den DAX kam von den Analysten der Bank of America (BoA). Diese sind zuversichtlicher für den hiesigen Aktienmarkt und haben ihn auf "Overweight" hochgestuft. Der lang erwartete Fiskalstimulus für Deutschland sei nun da und dürfte das Wachstum stützen. Die Auswirkungen begännen, sich in den Daten zu zeigen, am offensichtlichsten bei den deutschen Auftragseingängen, die auf Dreimonatsbasis annualisiert um über 40 Prozent gestiegen seien. Die BoA-Volkswirte hätten ihre Prognose für das deutsche BIP-Wachstum in diesem Jahr kürzlich auf 1 Prozent angehoben, was dazu beitrage, die Prognose für das BIP-Wachstum im Euroraum auf 1,2 Prozent zu erhöhen.

DAX-Tagesgewinner waren Deutsche Börse mit einem Plus 4,6 Prozent. Stützend wirkten verschiedene Kaufempfehlungen durch Analysten. Übergeordnet haben die jüngsten Viertquartalszahlen für eine gewisse Erleichterung unter den Anlegern gesorgt, obgleich diese nur im Rahmen der Erwartungen ausfielen. Positiv wurde die Entwicklung in der Sparte Investment Management Solutions aufgenommen, und hier insbesondere der Bereich Software Solutions, der eine starke Wachstumsbeschleunigung aufwies. Zuletzt hatte die Sorge belastete, der Börsenbetreiber könnte zunehmend durch KI in Bedrängnis geraten.

MTU Aero kamen ebenfalls auf ein Plus von 4,6 Prozent. Gut kamen im Sektor die Jahreszahlen und der erhöhte Ausblick von Safran an, die um 8,3 Prozent zulegten. Bei dem französischen Luftfahrt- und Rüstungshersteller lief das vergangene Jahr so rund, dass der Ausblick bis 2028 erhöhte wurde.

Wer­bung

Nachgebende Renditen an den Anleihemärkten drückten am Freitag auf Bankenaktien. Im DAX ging es für Commerzbank 5,7 Prozent und Deutsche Bank 4 Prozent nach unten. Nach dem starken Anstieg im vergangenen Jahr gehört der Sektor mit fallenden Renditen seit Jahresbeginn zu den Branchenverlierern. RWE büßten nach einer Herunterstufung durch Bernstein 4,1 Prozent ein. PVA sprangen um 7,4 Prozent, nachdem BNP Paribas die Verkaufsempfehlung zurückgezogen hatte. Daneben bremsten Dividendenzahlungen optisch: Bei Siemens ging es 2,3 Prozent tiefer, dort wurden 5,35 Euro Dividende ausgeschüttet.

Jenoptik gewannen 2,4 Prozent. Die Gesellschaft hatte im vergangenen Jahr mit einer verhaltenen Nachfrage in den Bereichen Halbleiterausrüstung und Autos zu kämpfen, wird aber nun optimistischer beim Ausblick.

Als "enttäuschend" stufte ein Marktteilnehmer den Ausblick von Talabat ein - eine Beteiligung von Delivery Hero. Nachdem für 2026 jüngst ein stagnierendes EBITDA in Aussicht gestellt worden ist, erwartet das Unternehmen nun einen Rückgang um 13 bis 18 Prozent gegenüber Vorjahr. Die Talabat-Aktie brach in der Folge ein. Damit dürfte der Konsens für das 2026er-EBITDA von Delivery Hero nach unten gehen, die Aktie schloss 4 Prozent im Minus.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.914,88 +0,3% +1,5%

DAX-Future 24.967,00 +0,1% +0,8%

XDAX 24.910,99 +0,2% +2,5%

MDAX 31.299,04 +0,6% +1,6%

TecDAX 3.655,33 +1,3% -0,4%

SDAX 17.840,08 +0,9% +3,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,13 +9

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 24 16 0 5.699,6 82,8 5.799,2 82,5

MDAX 30 20 0 700,1 32,5 761,0 38,7

TecDAX 24 6 0 1.525,7 29,5 1.457,3 28,8

SDAX 35 30 5 146,1 12,0 178,8 14,1

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 11:52 ET (16:52 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
30.01.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
30.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
30.01.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
30.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen