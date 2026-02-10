Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 59,5 Mrd. EURKGV 9,34 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
35,75 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,00 €
|Abst. Kursziel*:
15,30%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
31,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,12%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
