Deutsche Bank Aktie

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Bank Neutral

13:36 Uhr
Deutsche Bank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Bank AG

13:36 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Bewertung im Blick Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX gibt am Mittag nach
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Einbußen
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus
Business Times Deutsche Bank looks to boost loans for rich clients’ sports bets
MarketWatch Here’s how Micron’s stock can hit $500, according to Deutsche Bank
Zacks Why Deutsche Bank (DB) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Why Deutsche Bank (DB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Financial Times Mediobanca’s top private bankers decamp to Deutsche Bank
MarketWatch Buy into gold’s weakness, say JPMorgan and Deutsche Bank
Zacks Deutsche Bank Q4 Earnings Rise Y/Y, Expenses & Provisions Decline Y/Y
Deutsche Welle Germany updates: Deutsche Bank announces record profits
