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DZ BANK

Deutsche Bank Kaufen

18:51 Uhr
Deutsche Bank Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Kapitalmarkt sei gegenwärtig positiv für die Banken, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Mittwoch. Zudem sollten hohe staatliche Investitionen zu einer steigenden Nachfrage nach Krediten führen. Er rechne mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum des Geldhauses von zehn Prozent jährlich in den kommenden Jahren./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Rating jetzt:
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28,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
28,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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29.04.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
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