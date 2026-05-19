Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 50,62 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Kapitalmarkt sei gegenwärtig positiv für die Banken, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Mittwoch. Zudem sollten hohe staatliche Investitionen zu einer steigenden Nachfrage nach Krediten führen. Er rechne mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum des Geldhauses von zehn Prozent jährlich in den kommenden Jahren./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
28,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
28,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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