DAX 24.684 +1,2%ESt50 5.962 +1,9%MSCI World 4.764 +1,0%Top 10 Crypto 9,9425 +0,8%Nas 26.251 +1,5%Bitcoin 66.561 +0,6%Euro 1,1614 +0,0%Öl 107,0 -3,5%Gold 4.526 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX klettert -- Wall Street im Plus -- Ölpreise sinken -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte
BASF-Aktie gibt ab: Fixkosten sollen bis 2029 drastisch sinken BASF-Aktie gibt ab: Fixkosten sollen bis 2029 drastisch sinken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Energiekontor Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
49,85 EUR +1,75 EUR +3,64 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 676,14 Mio. EUR

KGV 12,17 Div. Rendite 2,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531350

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313506

DZ BANK

Energiekontor Kaufen

15:51 Uhr
Energiekontor Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Energiekontor AG
49,85 EUR 1,75 EUR 3,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Energiekontor von 49 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks habe eine starke Wachstumsphase vor sich, schrieb Thorsten Reigber in einer Einschätzung am Mittwoch. Das erste Quartal sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Energiekontor AG

Zusammenfassung: Energiekontor Kaufen

Unternehmen:
Energiekontor AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
48,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
49,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Energiekontor AG

15:51 Energiekontor Kaufen DZ BANK
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research
19.03.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
17.03.26 Energiekontor Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Energiekontor AG

EQS Group EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor sichert attraktive PPA-Preise für Post-EEG-Windparks
finanzen.net SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX am Mittag
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX steigt
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 15.05.26
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Verluste
dpa-afx Energiekontor bestätigt Jahresziele trotz anspruchsvollem Marktumfeld - Aktie springt an
EQS Group EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor secures attractive PPA prices for post-EEG wind parks
EQS Group EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor starts the 2026 financial year on track – operational progress confirms robust foundation for the remainder of the year
EQS Group EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor AG deploys smart technologies for more efficient wind park operations
EQS Group EQS-CMS: Energiekontor AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Energiekontor AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor achieves solid Group earnings in the 2025 financial year and strengthens basis for further growth
EQS Group EQS-CMS: Energiekontor AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Energiekontor AG: Further financial close achieved for Bützfleth wind project
RSS Feed
Energiekontor AG zu myNews hinzufügen