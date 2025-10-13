Energiekontor: Helfen Insiderkäufe?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Nach dem massiven Kursrutsch wegen der Gewinnwarnung hat die Aktie von Energiekontor heute einen kleinen Rebound versucht, ist damit aber gescheitert. Helfen jetzt Insiderkäufe?

Nach dem Kurseinbruch infolge einer Gewinnwarnung hat sich die Aktie von Energiekontor heute bis in den frühen Nachmittag im Plus halten können, ist dann aber doch ins Minus gedreht. Die Verteidigung der wichtigen Chartmarken rund um 40 Euro, die die Bodenbildung der letzten Monate abbilden, wird damit noch schwieriger. Immerhin gab es jetzt einen ersten Insiderkauf von einem Aufsichtsrat, mit rund 12 Tsd. Euro ist das Volumen allerdings ziemlich überschaubar. Da müsste schon deutlich mehr kommen, um einen echten Beitrag zu leisten, den Boden der Aktie zu retten.

Die Meldung zum Insiderkauf findet sich hier:

zum Artikel

Ebenfalls spannend ist die Entwicklung bei K+S, da eine Reduktion der Gewinnziele für das laufende Jahr nicht ausgeschlossen ist: zum Artikel

Bereits reduziert wurde die Ertragsprognose von Energiekontor, trotzdem gibt es einen Hoffnungsschimmer: zum Artikel

Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.100 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand 5.10.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.