Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten

06.12.25 11:00 Uhr
NASDAQ-Aktie Intel im Novmeber 2025: Experten geben aktuelle Empfehlungen | finanzen.net

Das sind die Analysten-Einschätzungen der Intel-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
36,16 EUR 1,45 EUR 4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen November haben 2 Experten die Aktie von Intel wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Intel ein Kursziel von 35,00 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,56 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 40,56 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research35,00 USD-13,7119.11.2025
Bernstein Research35,00 USD-13,7118.11.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

