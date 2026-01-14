Starke Vorgaben

Nach starken Geschäftszahlen und überzeugendem Ausblick von TSMC sind auch europäische und US-amerikanische Technologietitel gefragt.

• TSMC überzeugt mit Geschäftszahlen

• Ausblick für 2026 überrascht positiv

• Chipbranche an der Börse im Aufwind

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC treiben am Donnerstag die Aktien der europäischen und amerikanischen Halbleiterbranche in die Höhe.

Taiwan Semiconductor (TSMC), der größte Auftragsfertiger für Chips weltweit, hat im vierten Quartal mit einem deutlichen Gewinnwachstum die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal um beeindruckende 35 Prozent auf 505,74 Milliarden TWD (rund 16 Milliarden US-Dollar), womit ein neuer Rekordwert erreicht wurde. Nachfrage und Profitabilität blieben hoch und es zeichne sich keinerlei Abschwächung bei Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) ab.

Starker Ausblick

Der Ausblick ist deshalb vielversprechend: Der Chip-Auftragsfertiger, der NVIDIA und Apple zu seinen Kunden zählt, hat unter anderem eine Bruttogewinnmarge für das erste Quartal von 63 bis 65 Prozent in Aussicht gestellt.

Zudem rechnet der Halbleiterkonzern für das neue Geschäftsjahr mit einer deutlichen Beschleunigung des Umsatzwachstums auf rund 30 Prozent. Das liegt mindestens am oberen Rand der Erwartungen, die sich zuletzt auf eine Beschleunigung Richtung 25 bis 30 Prozent eingependelt haben.

Chipwerte nach TSMC-Bilanz international gefragt

Diese Nachrichten kamen bei Anlegern gut an, sie griffen bei Chip-Aktien beherzt zu: In Europa stiegen etwa die Aktien des Chipausrüsters ASML im Amsterdamer Handel letztlich um 6,01 Prozent auf 1.149,40 Euro, während die Papiere von Infineon via XETRA um 0,50 Prozent auf 41,61 Euro zulegten.

An der Wall Street zeichnete sich ein ähnliches Bild: Im NASDAQ-Handel gewannen Broadcom 0,91 Prozent auf 342,98 Dollar und Micron zogen um 0,98 Prozent auf 336,63 Dollar an. Für die Intel-Aktie ging es dagegen um 0,89 Prozent runter auf 48,29 Dollar.

