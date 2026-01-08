Kurssprung

Die Intel-Aktie konnte im Freitagshandel an der NASDAQ deutliche Gewinne verbuchen. So ging es letztlich 10,8 Prozent auf 45,55 US-Dollar nach oben. Der Auslöser für die Rally war eine überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die den Halbleiterriesen ins Rampenlicht rückte.

Nach einem Treffen mit Intel-CEO Lip-Bu Tan lobte Trump die Partnerschaft mit dem Chipkonzern in höchsten Tönen, wie Dow Jones Newswires berichtet. Der Präsident bezeichnete das Gespräch als "sehr erfolgreich" und betonte den Stolz der US-Regierung auf ihr Engagement bei Intel. Besonders brisant: Trump behauptete, das Investment habe dem amerikanischen Volk in nur vier Monaten mehrere zehn Milliarden Dollar eingebracht.

Marktteilnehmer reagieren euphorisch auf Trump-Aussagen

Börsianer führten den massiven Kursanstieg direkt auf die präsidialen Äußerungen zurück. Die positive Bewertung der Zusammenarbeit zwischen US-Regierung und Intel durch Trump löste eine Kaufwelle aus, die die Aktie innerhalb kürzester Zeit in die Höhe trieb.

Für Anleger bedeutet der Kurssprung eine willkommene Erholung nach turbulenten Wochen im Technologiesektor. Die starke Performance unterstreicht die strategische Bedeutung von Intel für die amerikanische Halbleiterindustrie und die nationale Sicherheit.

