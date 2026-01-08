DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.733 -0,4%Euro1,1640 -0,2%Öl63,00 +0,5%Gold4.510 +0,7%
Heute im Fokus
US-Börsen weiter im Höhenflug -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
BayWa-Aktie: Neuer Chef muss gehen
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Profil
Kurssprung

Intel-Aktie schießt zweistellig hoch: Trump verkündet Milliarden-Gewinn für US-Regierung

09.01.26 22:38 Uhr
Intel-Aktie explodiert an der NASDAQ: Trump-Aussagen beflügeln | finanzen.net

Die Intel-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen spektakulären Kurssprung von 10,8 Prozent an der Wall Street. Auslöser der Rally waren Aussagen von US-Präsident Donald Trummp.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
39,21 EUR 3,80 EUR 10,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie konnte im Freitagshandel an der NASDAQ deutliche Gewinne verbuchen. So ging es letztlich 10,8 Prozent auf 45,55 US-Dollar nach oben. Der Auslöser für die Rally war eine überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die den Halbleiterriesen ins Rampenlicht rückte.

Nach einem Treffen mit Intel-CEO Lip-Bu Tan lobte Trump die Partnerschaft mit dem Chipkonzern in höchsten Tönen, wie Dow Jones Newswires berichtet. Der Präsident bezeichnete das Gespräch als "sehr erfolgreich" und betonte den Stolz der US-Regierung auf ihr Engagement bei Intel. Besonders brisant: Trump behauptete, das Investment habe dem amerikanischen Volk in nur vier Monaten mehrere zehn Milliarden Dollar eingebracht.

Marktteilnehmer reagieren euphorisch auf Trump-Aussagen

Börsianer führten den massiven Kursanstieg direkt auf die präsidialen Äußerungen zurück. Die positive Bewertung der Zusammenarbeit zwischen US-Regierung und Intel durch Trump löste eine Kaufwelle aus, die die Aktie innerhalb kürzester Zeit in die Höhe trieb.

Für Anleger bedeutet der Kurssprung eine willkommene Erholung nach turbulenten Wochen im Technologiesektor. Die starke Performance unterstreicht die strategische Bedeutung von Intel für die amerikanische Halbleiterindustrie und die nationale Sicherheit.

Redaktion finanzen.net
In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Lyao / Shutterstock.com

