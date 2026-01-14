DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
Intel Aktie

Intel Aktien-Sparplan
41,90 EUR +0,09 EUR +0,22 %
STU
48,68 USD +1,40 USD +2,96 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 202,73 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

RBC Capital Markets

Intel Sector Perform

13:46 Uhr
Intel Sector Perform
Intel Corp.
41,90 EUR 0,09 EUR 0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Intel beim Kursziel von 50 US-Dollar mit "Sector Perform" aufgenommen. Das Management habe in der Neuausrichtung des Geschäfts zuletzt einen guten Job gemacht, schrieb Srini Pajjuri am Mittwochabend. Schlüsselaspekte seien bessere Margen und Fortschritte bei der Fertigung integrierter Schaltkreise für andere Firmen (Foundry). Beide Aspekte hingen von den Renditen in der Produktion ab, die aber nur schwer einzuschätzen seien./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 16:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 50,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 48,72		 Abst. Kursziel*:
2,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 48,68		 Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 36,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

19.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.10.25 Intel Verkaufen DZ BANK
24.10.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu Intel Corp.

TraderFox Hot-News Alles ausverkauft! Der gigantische KI-Run auf Intel und AMD startet jetzt! Alles ausverkauft! Der gigantische KI-Run auf Intel und AMD startet jetzt!
finanzen.net Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach
finanzen.net Intel Aktie News: Intel verteuert sich am Abend
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochmittag
finanzen.net NASDAQ-Handel NASDAQ Composite sackt mittags ab
finanzen.net Intel Aktie News: Intel gewinnt am Nachmittag an Fahrt
finanzen.net Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus
MotleyFool Stock Market Today, Jan. 14: Intel Jumps on Sold Out 2026 Server CPU Capacity
Zacks Top Research Reports for AbbVie, Intel & Boeing
MotleyFool The Intel Turnaround No One Saw Coming: Sold-Out Server CPUs and Apple Knocking at the Door
Benzinga Intel, Moderna, Adobe, BitMine Immersion And Strategy: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Stock Market Today, Jan. 13: Intel Jumps on KeyBanc Upgrade Highlighting Strong AI Server CPU Demand
MotleyFool Why Intel Stock Popped Today
Benzinga AMD, Intel Stocks Jump After KeyBanc Upgrades On Strong AI Server Demand
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: CoreWeave, Amazon, IBM, Nvidia, Nebius, Astera Labs, Intel and Advanced Micro Devices
