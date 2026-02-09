Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Index-Bewegung

Der NASDAQ 100 erlitt am Abend Verluste.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent schwächer bei 25.127,64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,182 Prozent auf 25.314,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25.268,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.363,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.113,43 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25.766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.611,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.756,73 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,312 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.455,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 13,74 Prozent auf 129,67 USD), Marriott (+ 8,50 Prozent auf 359,35 USD), Charter A (+ 4,17 Prozent auf 248,19 USD), Fiserv (+ 4,07 Prozent auf 62,59 USD) und ON Semiconductor (+ 3,50 Prozent auf 67,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intel (-6,19 Prozent auf 47,13 USD), Verisk Analytics A (-4,90 Prozent auf 169,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,93 Prozent auf 133,00 USD), Intuit (-3,68 Prozent auf 421,39 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,25 Prozent auf 754,91 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.643.826 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,784 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

