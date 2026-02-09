DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin57.691 -2,1%Euro1,1895 -0,2%Öl69,03 -0,2%Gold5.025 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

10.02.26 22:32 Uhr
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben | finanzen.net

Der NASDAQ 100 erlitt am Abend Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
207,55 EUR 8,47 EUR 4,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
111,14 EUR 16,32 EUR 17,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fiserv Inc.
50,69 EUR -0,31 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
39,40 EUR -3,18 EUR -7,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
365,80 EUR 5,80 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,00 EUR 0,50 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,03 EUR 0,38 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marriott Inc.
276,80 EUR 1,40 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,80 EUR -0,68 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
55,82 EUR 1,00 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
651,20 EUR -8,00 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
112,90 EUR -3,00 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
145,95 EUR -2,45 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.127,6 PKT -140,5 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,56 Prozent schwächer bei 25.127,64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,182 Prozent auf 25.314,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25.268,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.363,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.113,43 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 25.766,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.611,74 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.756,73 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,312 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.455,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 13,74 Prozent auf 129,67 USD), Marriott (+ 8,50 Prozent auf 359,35 USD), Charter A (+ 4,17 Prozent auf 248,19 USD), Fiserv (+ 4,07 Prozent auf 62,59 USD) und ON Semiconductor (+ 3,50 Prozent auf 67,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intel (-6,19 Prozent auf 47,13 USD), Verisk Analytics A (-4,90 Prozent auf 169,47 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,93 Prozent auf 133,00 USD), Intuit (-3,68 Prozent auf 421,39 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,25 Prozent auf 754,91 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.643.826 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,784 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Charter A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Charter A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen