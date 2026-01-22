DAX 24.860 +0,0%ESt50 5.931 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.955 -0,2%Euro 1,1745 -0,1%Öl 65,25 +1,3%Gold 4.942 +0,1%
Intel Aktie

40,11 EUR -6,08 EUR -13,15 %
STU
47,13 USD -7,12 USD -13,12 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 230,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

Intel Corp.
40,11 EUR -6,08 EUR -13,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 50 auf 48 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, wogegen der Ausblick auf das laufende Quartal unter den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Schätzungen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Sector Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 48,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 54,32		 Abst. Kursziel*:
-11,63%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 47,13		 Abst. Kursziel aktuell:
1,85%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 38,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

13:31 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
12:41 Intel Market-Perform Bernstein Research
12:41 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Bilanz des Chip-Riesen Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Dollar
Dow Jones MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen erwartet - Intel unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 35 Dollar - 'Underweight'
dpa-afx Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Donnerstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Intel Aktie News: Intel reagiert am Abend positiv
RTE.ie Intel struggles to meet AI data centre demand
Benzinga Intel, SLB And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
Benzinga Intel Won&#39;t Rush Costly Chip Capacity Buildout Despite AI Boom, Even As Rivals TSMC And Samsung Spend Big Bucks: Here&#39;s Why
MotleyFool Intel Stock Gets Slammed. Is This a Buy-the-Dip Moment?
Benzinga Intel, GE Aerospace, Intuitive Surgical, Capital One And Meta Platforms: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Intel (INTC) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Business Times Intel gives weak forecast after supply shortages hurt sales
Zacks Intel (INTC) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
