Intel Aktie
Marktkap. 230,36 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 50 auf 48 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, wogegen der Ausblick auf das laufende Quartal unter den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Schätzungen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 48,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 54,32
|Abst. Kursziel*:
-11,63%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 47,13
|Abst. Kursziel aktuell:
1,85%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 38,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
