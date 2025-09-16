DAX 23.669 +0,0%ESt50 5.471 +0,3%Top 10 Crypto 16,32 -1,4%Dow 46.220 +0,2%Nas 22.570 +0,4%Bitcoin 99.012 -0,3%Euro 1,1760 -0,2%Öl 67,23 -0,4%Gold 3.664 +0,6%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen in Grün -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus
Profil

Intel Aktie

Intel Aktien-Sparplan
25,68 EUR -0,34 EUR -1,29 %
STU
30,06 USD -0,51 USD -1,67 %
BTT
Marktkap. 98,88 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,85%
WKN 855681

ISIN US4581401001

Symbol INTC

DZ BANK

Intel Verkaufen

16:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
25,68 EUR -0,34 EUR -1,29%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach dem milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Spezialisten Nvidia bei dem Branchenkollegen von 17 auf 25 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Er werte die damit verbundene Partnerschaft der beiden Unternehmen grundsätzlich positiv, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte auch Nvidia in kurzer Zeit keine Wunder bei dem defizitären und unter großen operativen Problemen leidenden Konzern bewirken. Die Aktien von Intel seien historisch gesehen hoch bewertet./la/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 14:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:04 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
$ 29,84		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 30,06		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 24,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

14:36 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Intel Neutral UBS AG
25.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
20.08.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
19.08.25 Intel Neutral UBS AG
mehr Analysen

