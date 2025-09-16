Intel Aktie
Marktkap. 98,88 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intel nach dem milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Spezialisten Nvidia bei dem Branchenkollegen von 17 auf 25 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Er werte die damit verbundene Partnerschaft der beiden Unternehmen grundsätzlich positiv, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte auch Nvidia in kurzer Zeit keine Wunder bei dem defizitären und unter großen operativen Problemen leidenden Konzern bewirken. Die Aktien von Intel seien historisch gesehen hoch bewertet./la/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 14:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:04 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Verkaufen
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 29,84
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 30,06
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 24,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|14:36
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
