Intel Aktie
Marktkap. 141,44 Mrd. EURDiv. Rendite 1,85%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intel von 23 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe angesichts des Einstiegs der US-Regierung sowie von Nvidia, der Veräußerung von Altera und der Folgen der US-Zölle einen ereignisreichen Monat hinter sich, schrieb Ross Seymore in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die dahinter stehende Strategie, um jeden Preis die Bilanz zu stärken./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intel Hold
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 35,50
|Abst. Kursziel*:
-15,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 34,72
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,59%
|
Analyst Name:
Ross Seymore
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 26,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research