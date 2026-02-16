Santander Aktie
Marktkap. 157,83 Mrd. EURKGV 11,07
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 9,80 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Spanische Banken hätten auch 2025 bei den Nettozinsmargen eine überraschend gute Robustheit gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag. vorliegenden Kommentar. Zusammen mit einer soliden Gebühreneinnahmen-Diversifizierung und anhaltender Kostenkontrolle erscheine der Sektor damit gut aufgestellt für nachhaltige Gewinne./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,91 €
|Abst. Kursziel*:
5,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,72%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
