Nach Kursrutsch: DAX startet höher -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Santander Aktie

9,55 EUR -0,07 EUR -0,73 %
STU
8,67 CHF -0,13 CHF -1,45 %
BRX
Marktkap. 150,72 Mrd. EUR

KGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Barclays Capital

Santander Overweight

08:31 Uhr
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,55 EUR -0,07 EUR -0,73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Vorwoche sei ein klarer Fortschritt für die Anlagestory der spanischen Großbank gewesen, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstagabend. Die Zinsabhängigkeit sinke, Optimierungsimpulse prägten nun das Bild./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,59 €		 Abst. Kursziel*:
32,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,03%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

08:31 Santander Overweight Barclays Capital
27.02.26 Santander Buy UBS AG
26.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
25.02.26 Santander Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Langfristige Anlage EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 5 Jahren verdient EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
dpa-afx WDH 2/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx Santander-Aktie steigt: Bank peilt Gewinnanstieg bis 2028 an
dpa-afx WDH/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
dpa-afx Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt deutlich zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
Business Times Societe Generale expands Japan credit business with Santander, UBS hires
Benzinga P/E Ratio Insights for Banco Santander
Zacks Banco Santander-Brazil (BSBR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Financial Times How Santander took a $12bn gamble on cracking the US
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
