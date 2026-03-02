Santander Aktie
Marktkap. 150,72 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Vorwoche sei ein klarer Fortschritt für die Anlagestory der spanischen Großbank gewesen, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstagabend. Die Zinsabhängigkeit sinke, Optimierungsimpulse prägten nun das Bild./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Overweight
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,59 €
|Abst. Kursziel*:
32,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,03%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|08:31
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets