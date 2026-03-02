London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 50,91 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13500 Pence auf "Outperform" belassen. Mittelverwendung, aktualisierte Ziele und die KI-Konkurrenz hätten im Fokus des Interesses gestanden, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Finanzchef der Londoner in Kanada. Das Management sei optimistisch, dass die Nachfrage nach ihren Daten in einer KI-Welt nur steige./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
135,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
97,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|13:31
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|27.02.26
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG