London Stock Exchange (LSE) Aktie

97,00 EUR -1,00 EUR -1,02 %
STU
86,40 CHF -1,48 CHF -1,68 %
BRX
Marktkap. 50,91 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

London Stock Exchange (LSE) Outperform

London Stock Exchange (LSE) Outperform
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
97,00 EUR -1,00 EUR -1,02%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13500 Pence auf "Outperform" belassen. Mittelverwendung, aktualisierte Ziele und die KI-Konkurrenz hätten im Fokus des Interesses gestanden, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch nach einer Roadshow mit dem Finanzchef der Londoner in Kanada. Das Management sei optimistisch, dass die Nachfrage nach ihren Daten in einer KI-Welt nur steige./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
135,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
97,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

