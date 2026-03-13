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SMC Research

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14:34 Uhr
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PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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SMC-Research hat anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2025 die Einschätzung der PRO DV AG aktualisiert. Laut Analyst Adam Jakubowski sei 2025 sowohl von einem schwachen konjunkturellen Umfeld als auch von Belastungen aus der NETFOX-Übernahme geprägt gewesen, was sich entsprechend im Ergebnis niedergeschlagen habe. Gleichwohl sieht das Researchhaus die Gesellschaft weiterhin als gut positioniert und erwartet für 2026 ein fortgesetztes Umsatzwachstum bei einem wieder verbesserten Ergebnis.

Nach Darstellung von SMC-Research sei nach dem sehr schwierigen Geschäftsjahr 2024, das von außergewöhnlichen Belastungen infolge zweier Todesfälle und weiterer Krankheitsfälle geprägt gewesen sei, auch 2025 herausfordernd verlaufen. Einerseits sei dies auf das schwache konjunkturelle Umfeld zurückzuführen, das sich vor allem im zweiten Halbjahr in einer zurückhaltenden Projektvergabe und einer reduzierten Auslastung bemerkbar gemacht habe. Andererseits hätten die Folgen der im Sommer durchgeführten Übernahme belastet.

Im Zuge dieser Transaktion habe PRO DV aus der Insolvenz den operativen Geschäftsbetrieb der NETFOX AG übernommen, bestehend aus zunächst zehn Mitarbeitern, Kundenverträgen und technischer Infrastruktur. Dadurch sei das Leistungsportfolio in Richtung Secure Infrastructure erweitert und die regionale Präsenz um einen Standort in Potsdam ausgebaut worden. Obwohl die Übernahme zu einem sehr geringen Preis erfolgt sei, hätten sich daraus im Anschluss weitere Aufwendungen für die Integration und die Neuausrichtung des Teams ergeben, die teilweise höher als budgetiert ausgefallen seien. Zudem sei die Teamstruktur nachträglich angepasst worden.

In der Summe habe dies dazu geführt, dass PRO DV die Erlöse 2025 gegenüber dem schwachen Vorjahr zwar um 9,4 Prozent auf 4,1 Mio. Euro steigern konnte, sich das Ergebnis jedoch erneut verschlechtert habe. Mit einem EBITDA von -0,17 Mio. Euro und einem EBIT von -0,19 Mio. Euro sei das Unternehmen, das bis 2023 über mehrere Jahre steigende Erlöse und Margen erzielt habe, erstmals seit fast zwei Jahrzehnten in die roten Zahlen gerutscht.

Der aktuellen Prognose zufolge solle das negative Ergebnis zwar nur ein einjähriges Phänomen bleiben und bereits im laufenden Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone gelingen, allerdings werde lediglich ein geringer Überschuss erwartet. Gleichzeitig solle der Umsatz durch den ganzjährigen Konsolidierungseffekt sowie eine verbesserte organische Entwicklung deutlich steigen. Die verhaltene Ergebniserwartung werde insbesondere mit dem voraussichtlich noch negativen Beitrag der NETFOX-Aktivitäten, weiteren Integrationskosten sowie zusätzlichen Investitionen in den Ausbau des Leistungsportfolios begründet.

Nach Darstellung von SMC-Research sehe sich PRO DV gleichwohl auf einem guten Weg und mit seinem Portfolio gut positioniert, um vom Megatrend Digitalisierung zu profitieren. Insbesondere das Thema IT-Sicherheit, das als Querschnittskompetenz alle Portfoliobereiche verbinde, gewinne angesichts der technologischen und geopolitischen Entwicklungen zunehmend an Bedeutung.

SMC-Research gehe davon aus, dass PRO DV künftig wieder an die überzeugende Entwicklung der Jahre bis 2023 anknüpfen könne. Aufgrund der geringen Unternehmensgröße, durch die einzelne Ereignisse wie Projektverschiebungen oder personelle Ausfälle einen spürbaren Einfluss haben können, seien schwächere Jahre wie 2025 jedoch grundsätzlich möglich. Der übergeordnete Trend werde dennoch als positiv eingeschätzt. Auf Basis des unveränderten Wachstumsszenarios werde der faire Wert bei 4,80 Euro und damit weiterhin oberhalb des aktuellen Kurses gesehen. Angesichts der niedrigen Bewertung von derzeit 3,2 Mio. Euro, von denen allein schon ein Teil von 0,5 Mio. Euro durch die Liquiditätsreserve in Form von Wertpapieren abgedeckt 0,5 sei, sehe man zudem nur begrenzte Abwärtsrisiken. Das Urteil laute daher weiterhin „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.03.2026 um 14:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.03.2026 um 13:47 Uhr fertiggestellt und am 26.03.2026 um 14:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-26-SMC-Update-Pro-DV_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: PRO DV Kaufen

Unternehmen:
PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
4,80 €
Rating jetzt:
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2,12 €		 Abst. Kursziel*:
126,42%
Rating vorher:
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2,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
122,22%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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