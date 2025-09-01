DAX 23.807 -1,0%ESt50 5.338 -0,5%Top 10 Crypto 15,53 +1,8%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.650 +1,6%Euro 1,1650 -0,5%Öl 68,79 +0,9%Gold 3.478 +0,1%
PRO DV Aktie

Marktkap. 4,01 Mio. EUR

KGV 48,24 Div. Rendite 0,00%
WKN A4096T

ISIN DE000A4096T1

SMC Research

PRO DV Kaufen

08:39 Uhr
PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Die jüngst durch die PRO DV AG gemeldete Akquisition bewertet SMC-Research als potenziell klar werterhöhend. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist insbesondere auf das komplementäre Leistungsangebot sowie auf die sprunghafte Vergrößerung des Mitarbeiter-Teams und sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wachstumspotenzials. 

Als Beratungsunternehmen weise PRO DV eine hohe Personalintensität auf, weswegen Wachstum die Gewinnung neuer Mitarbeiter erfordere – ein langwieriges und teures Unterfangen. In dieser Konstellation könne anorganisches Wachstum eine attraktive Option darstellen, um die eigene Expansion zu beschleunigen. Einen solchen Schritt habe PRO DV nun mit der Übernahme der Mitarbeiter und wesentlichen Assets der insolventen NETFOX AG tätigen können.

Mit der Transaktion sichere sich PRO DV mehr als zehn Mitarbeiter und weitere Kundenaufträge im eigenen Zielmarkt kritische Infrastrukturen, zudem spreche der Vorstand von einem komplementären Leistungsangebot und daher von signifikanten Cross-Selling-Potenzialen. Mit der Vergrößerung des Teams und der Verbreiterung des Auftragsportfolios sollte es nach Ansicht der Analysten zukünftig auch etwas leichter fallen, neue Mitarbeiter einzubinden und Auslastungsschwankungen aufzufangen. Auf der anderen Seite dürften die Risiken der Transaktion wegen der günstigen und stark performanceabhängigen Konditionen sehr begrenzt sein.

Die Analysten sehen die Transaktion deswegen als potenziell klar werterhöhend. Dies komme auch in ihrem Bewertungsmodell zum Ausdruck, das nach der – überschlägigen – Integration der Akquisition nun einen fairen Wert von 5,20 Euro je Aktie liefere.

Damit biete die Aktie weiter ein großes Aufwärtspotenzial, das in Verbindung mit der guten Marktstellung und der soliden Bilanzsituation weiterhin das Urteil „Buy“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.09.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.09.2025 um 7:06 Uhr fertiggestellt und am 02.09.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-02-SMC-Comment-PRO-DV_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Unternehmen:
PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
5,20 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2,68 €		 Abst. Kursziel*:
94,03%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
95,49%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

08:39 PRO DV Kaufen SMC Research
mehr Analysen

