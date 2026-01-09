DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.989 +0,3%Euro1,1637 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

11.01.26 12:43 Uhr
Kryptowährungen im Überblick: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
72.650,2900 CHF 215,1558 CHF 0,30%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.989,1758 EUR 259,3605 EUR 0,33%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.657,1567 GBP 200,3468 GBP 0,30%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.324.910,9565 JPY 45.615,2382 JPY 0,32%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.724,8594 USD 285,5122 USD 0,32%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.486,7627 CHF 16,8576 CHF 0,68%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.669,5086 EUR 19,0646 EUR 0,72%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.315,8516 GBP 15,6982 GBP 0,68%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
490.330,5178 JPY 3.432,7403 JPY 0,71%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.105,4411 USD 21,6253 USD 0,70%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
730,0230 CHF 4,0143 CHF 0,55%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
783,6706 EUR 4,5939 EUR 0,59%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
679,8498 GBP 3,7382 GBP 0,55%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
143.943,1934 JPY 823,5137 JPY 0,58%
Charts|News
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
911,6445 USD 5,1817 USD 0,57%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
109,3897 CHF 0,6108 CHF 0,56%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
117,4284 EUR 0,6983 EUR 0,60%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
101,8715 GBP 0,5688 GBP 0,56%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.569,0418 JPY 125,2220 JPY 0,58%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
136,6046 USD 0,7880 USD 0,58%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6804 CHF 0,0076 CHF 0,45%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8039 EUR 0,0088 EUR 0,49%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5649 GBP 0,0070 GBP 0,45%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
331,3435 JPY 1,5662 JPY 0,47%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 90.581,60 US-Dollar und damit 0,16 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 90.439,35 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 12,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 30,6 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,10 Prozent auf 81,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 81,15 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 0,53 Prozent auf 3.100,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.083,82 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,65 Prozent auf 653,43 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 642,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,089 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,091 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 5,68 Prozent auf 498,65 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 471,87 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3908 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3882 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2276 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2264 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2986 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3017 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 911,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 906,46 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1394 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,49 Prozent auf 136,48 US-Dollar, nach 135,82 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 0,53 Prozent auf 13,80 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 13,73 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,14 US-Dollar am Vortag auf 13,19 US-Dollar nach oben (0,45 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,793 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 1,812 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

