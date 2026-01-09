Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:25 bei 90.581,60 US-Dollar und damit 0,16 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 90.439,35 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 12,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 30,6 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,10 Prozent auf 81,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 81,15 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Ethereum-Kurs um 0,53 Prozent auf 3.100,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.083,82 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,65 Prozent auf 653,43 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 642,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 2,089 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,091 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Monero um 12:25 auf. Es geht 5,68 Prozent auf 498,65 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 471,87 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3908 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3882 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2276 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2264 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2986 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3017 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 911,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 906,46 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1394 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,49 Prozent auf 136,48 US-Dollar, nach 135,82 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Avalanche-Kurs um 0,53 Prozent auf 13,80 US-Dollar zu. Gestern war Avalanche noch 13,73 US-Dollar wert.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,14 US-Dollar am Vortag auf 13,19 US-Dollar nach oben (0,45 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,793 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 1,812 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.