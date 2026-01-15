Krypto News: Pump.fun startet „Callouts“ - Meme-Coin-Alarm alle 6 Stunden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Solana-basierte Meme-Coin-Launchpad Pump.fun hat eine neue Funktion auf ihrer mobilen App eingeführt: sogenannte Callouts. Dieses Feature erlaubt Nutzern – insbesondere sogenannten KOLs (Key Opinion Leaders) –, alle sechs Stunden einen Token „auszurufen“ und per Push-Benachrichtigung an ihre Follower zu schicken. Die Idee dahinter: Coins früher im Lifecycle sichtbar machen und so für Aufmerksamkeit im Netzwerk sorgen. Gleichzeitig wird jeder Call registriert und auf einer globalen Rangliste geführt, was dem Ganzen einen gamifizierten Wettbewerbscharakter verleiht. Damit rückt Pump.fun weiter in den Fokus der Social-Trading- und Memecoin-Community.

Callouts: Social-Hype oder Risiko für Trader?

Mit der neuen Callouts-Funktion setzt Pump.fun einen deutlichen Schwerpunkt auf Community-Interaktion und virale Token-Promotions. Nutzer können alle sechs Stunden einen Token auswählen und ihre Follower via Push-Nachrichten darüber informieren. Die Rangliste schafft zusätzlich einen Leaderboard-Effekt, bei dem die aktivsten „Caller“ sichtbarer werden und so potenziell mehr Einfluss im Ökosystem erlangen. Laut dem Projekt sollen diese Callouts dabei helfen, Coins „früher im Lifecycle“ zu entdecken, was insbesondere für frühe Investoren interessant sein kann.

Pump.fun ist seit seiner Gründung im Januar 2024 zur eine der wichtigsten Memecoin-Launchplattformen auf Solana geworden und hat Millionen von Tokens hervorgebracht. Die Plattform erlaubt es jedem Nutzer, ohne technische Kenntnisse eigene Tokens zu erstellen und sofort zu handeln, was sie zu einem Hotspot für spekulative Trader gemacht hat. Manche der populärsten Memecoins der letzten Jahre wurden hier gestartet, die einfache Zugänglichkeit hat sowohl Begeisterung als auch Kritik ausgelöst.

JUST IN: https://t.co/VS31GZ3dMY has rolled out callouts in its mobile app, a feature aimed at KOLs that lets them call one token every six hours, alert followers via push notifications, and track rankings on a global caller leaderboard.

pic.twitter.com/u0Fzu6LksG — SolanaFloor (@SolanaFloor) January 15, 2026

Die Callouts-Funktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Pump.fun sein mobiles Erlebnis weiter ausbaut – nach der Einführung der App inklusive Apple-Pay-Integration – und versucht, in einem zunehmend kompetitiven Solana-Launchpad-Ökosystem relevant zu bleiben.

so much more coming for the mobile app in the coming weeks and months! it will be a MAJOR focus for us moving forward.



to test this feature, I will be calling a $14k market cap coin later today



noti's on! https://t.co/SfKuhAw1G2 — alon (@a1lon9) January 15, 2026

Allerdings birgt das neue Feature auch Risiken: Kritikern zufolge können solche Token-Alerts, besonders wenn sie von prominent erscheinenden Accounts stammen, Pump-and-Dump-Effekte verstärken oder Trader dazu verleiten, auf hochvolatile Projekte zu setzen. Historisch gesehen gehören viele Tokens auf Pump.fun zu extrem spekulativen Vermögenswerten, von denen nur ein kleiner Teil nachhaltig Erfolg hat.

Für Trader bedeutet das: Callouts bieten eine neue Form der Entdeckung, erhöhen aber auch die Notwendigkeit für kritische Due-Diligence und Risikomanagement, da Social-Features traditionell starke kurzfristige Preisbewegungen begünstigen.

Während Plattformen wie Pump.fun den Markt für spontane Token-Launches revolutioniert haben, zeigt die aktuelle Marktdynamik, dass nachhaltiges Interesse vermehrt Projekten gilt, die über den reinen Momentan-Hype hinausgehen. In diesem Kontext erweisen sich Memecoin-Presales als besonders spannend, da sie frühen Unterstützern die Chance bieten, in ein strukturiertes Ökosystem einzusteigen,

Maxi Doge: Die Weiterentwicklung des Doge-Narrativs

Innerhalb der aktuellen Welle neuer Memecoin-Projekte sticht Maxi Doge (MAXI) als eine der ambitioniertesten Neuentwicklungen hervor, die das ikonische Doge-Erbe in das moderne DeFi-Zeitalter überführt. Im Gegensatz zum ursprünglichen Dogecoin, der auf einer technisch limitierten Proof-of-Work-Basis operiert, nutzt Maxi Doge das Ethereum-Netzwerk als ERC-20-Token, was eine sofortige Integration in das globale dezentrale Finanzökosystem ermöglicht. Das Projekt hat im laufenden Presale bereits über 4,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, was die enorme relative Stärke und das Vertrauen der Community unterstreicht.

Das Branding bricht dabei bewusst mit dem Bild des niedlichen Haustiers und setzt stattdessen auf den „Maxi Doge“ – ein Symbol für Disziplin, Stärke und den unbändigen Willen des Bullenmarktes. Diese klare Positionierung spricht eine wachsende Zielgruppe an, die im Kryptosektor sowohl Humor als auch messbare Erträge sucht. Ein zentrales Element der hochwertigen Struktur ist das integrierte Staking-Modell, das frühen Investoren attraktive Renditen bietet und gleichzeitig durch eine strategische Token-Verteilung die langfristige Preisstabilität fördert. Durch die Kombination aus viraler Marketing-Power, unabhängigen Sicherheits-Audits durch renommierte Firmen und einer klaren Roadmap für zukünftige Börsenlistings positioniert sich Maxi Doge nicht nur als kurzfristiger Trend, sondern als ernstzunehmender Konkurrent für etablierte Meme-Größen.

Direkt zum Maxi Doge Presale

Die technologische Flexibilität und das hohe Engagement innerhalb der sozialen Kanäle deuten darauf hin, dass Maxi Doge das Potenzial hat, die Lücke zwischen reiner Spekulation und einem wertschöpfenden Community-Token erfolgreich zu schließen. Wer MAXI günstig kaufen möchte, kann im laufenden Presale einsteigen.

Direkt zum Maxi Doge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.