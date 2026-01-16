Riot und AMD zünden KI-Turbo: Profitiert Bitcoin Hyper?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Riot Platforms sorgt mitten im Januar 2026 für eine der spannendsten Meldungen an der Schnittstelle von Bitcoin, Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz. Der US-Konzern übernimmt sein zentrales Areal in Rockdale, Texas, vollständig und gewinnt mit AMD zugleich einen der wichtigsten Chip-Hersteller der Welt als Großmieter. Was auf den ersten Blick wie ein klassischer Immobilien-Deal wirkt, ist in Wahrheit ein strategischer Umbau: Riot positioniert sich zunehmend als Infrastruktur-Anbieter für High-Performance-Computing und KI – und nutzt dafür sogar Bitcoin aus der eigenen Bilanz. Der Schritt zeigt, wie eng Krypto, Rechenzentren und die KI-Ökonomie inzwischen miteinander verwoben sind.

Vom Bitcoin-Miner zum KI-Infrastruktur-Anbieter

Kern der Ankündigung ist die vollständige Übernahme von 200 Acres Land am Standort Rockdale für 96 Millionen US-Dollar – finanziert durch den Verkauf von rund 1.080 Bitcoin aus der eigenen Reserve. Damit sichert sich Riot nicht nur die volle Kontrolle über das Gelände, sondern auch über eine der wichtigsten Ressourcen der Branche: Strom. Der Standort verfügt über eine Netzanbindung von 700 Megawatt, eigene Wasserversorgung und Glasfaser. Dies sind perfekte Voraussetzungen für den Betrieb moderner Rechenzentren.

If you missed $HUT … don’t miss $RIOT



• $AMD is paying RIOT to run AI servers⁰(this isn’t hype anymore it’s real demand)



• 25MW of AI power goes live in 2026⁰With expansion potential up to 200MW



• RIOT bought 200 acres using Bitcoin⁰No dilution. No debt. That matters.… pic.twitter.com/v4I8p1Lpnv — Justin Banks (@RealJGBanks) January 16, 2026

Gleichzeitig wurde ein langfristiger Mietvertrag mit AMD geschlossen. Zunächst wird AMD 25 Megawatt IT-Leistung beziehen, die ab Januar 2026 in zwei Phasen bis Mai vollständig bereitgestellt werden sollen. Der Vertrag läuft zehn Jahre und bringt Riot rund 311 Millionen US-Dollar Umsatz. Werden alle Verlängerungsoptionen gezogen, kann daraus ein Vertragsvolumen von rund einer Milliarde US-Dollar entstehen. Zudem sichert sich AMD Optionen auf zusätzliche Kapazitäten – im Maximalfall bis zu 200 Megawatt allein an diesem Standort.

Strategisch ist das ein starkes Signal: Riot besitzt inzwischen über 1.100 Acres Land und 1,7 Gigawatt genehmigte Stromkapazität in Texas – einem der wichtigsten Rechenzentrums-Märkte der USA. Statt diese Energie nur für Bitcoin-Mining zu nutzen, wird sie nun zunehmend für KI- und HPC-Anwendungen monetarisiert. Der erwartete jährliche Nettoertrag aus dem AMD-Deal liegt bei rund 25 Millionen US-Dollar, bei Investitionskosten von etwa 3,6 Millionen pro Megawatt.

Für Riot bedeutet das eine klare Diversifizierung: weg vom reinen Krypto-Zyklus, hin zu stabilen, langfristigen Cashflows aus der KI-Infrastruktur. Für den Markt ist es ein weiteres Zeichen, dass Bitcoin-Miner mit ihrer Energie- und Standortkompetenz zu zentralen Bausteinen der globalen KI-Ökonomie werden.

