DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
DroneShield-Aktie gesucht: Potentielle Aufträge zur Verteidigung Australiens in Sicht
TUI-Aktie bleibt volatil: Analysten zeigen sich uneins über Kurspotenzial
Tempo lässt leicht nach

BYD-Aktie höher: Verband prognostiziert weiterhin starken NEV-Boom in China

15.01.26 10:55 Uhr
BYD-Aktie höher: Verband ist sich sicher - Chinas E-Auto-Zukunft bleibt strahlend - Mega-Prognose für NEVs | finanzen.net

Die Perspektive für den chinesischen Markt für New Energy Vehicles (NEVs) bleibt auch 2026 solide, prognostiziert ein Automobilverband. Die Dynamik dürfte sich allerdings abschwächen.

• Chinesischer Automobilverband prognostiziert weiteres Wachstum bei NEVs
• Wachstumstempo schwächt sich jedoch zunehmend ab
• BYD dürfte als Marktführer bei NEVs auch in Zukunft profitieren

Wie "CnEVPost" unter Berufung auf eine Prognose der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) berichtet, dürfte der Absatz von NEVs - zu denen batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), Plug-in-Hybride (PHEVs) und Brennstoffzellenfahrzeuge gehören - im laufenden Jahr in China voraussichtlich auf rund 19 Millionen Einheiten steigen. Das entspräche einem Wachstum von etwa 15,2 Prozent gegenüber 2025.

Im Jahr 2025 hatte der NEV-Absatz in China laut CAAM bereits einen historischen Meilenstein erreicht: Mit 16,49 Millionen verkauften Fahrzeugen stieg die Zahl um 28,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem machten NEVs im vergangenen Jahr mit einem Anteil von 47,9 Prozent fast die Hälfte aller Fahrzeugverkäufe in China aus. Laut Prognose sollen sie 2026 die Schwelle von 50 Prozent überschreiten und für rund 54,7 Prozent aller erwarteten Pkw-Verkäufe verantwortlich sein, deren Gesamtzahl auf 34,75 Millionen Autos taxiert wird.
Daneben wuchsen 2025 die Exporte von NEVs besonders dynamisch: So gingen laut CAAM 2025 mehr als 2,6 Millionen NEV-Fahrzeuge ins Ausland - eine Verdoppelung gegenüber 2024.

Laut "CnEVPost" wies der chinesische Automobilverband im Rahmen seiner Prognoseveröffentlichung jedoch darauf hin, dass das Wachstum der Inlandsnachfrage nur schwach ausfallen werde, da anhaltender Abwärtsdruck auf die Wirtschaft und gedämpfte Einkommenserwartungen die Kaufkraft der Verbraucher einschränke. Auch das Umfeld für die Automobilexporte werde schwieriger, aufgrund von globalen geopolitischen Unsicherheiten, Konjunkturflauten und sich verschärfenden Handelskonflikten, heißt es weiter.

BYD im Spannungsfeld von Chancen und Herausforderungen

Die von der CAAM prognostizierte Entwicklung dürfte sich vor allem auch auf BYD auswirken, Chinas größten NEV-Produzenten. Wie "CnEVPost" unter Berufung auf CPCA-Daten aufzeigte, kam BYD zuletzt in Chinas NEV-Markt auf einen Anteil von rund 23,2 Prozent. Der Marktanteil des Zweitplatzierten Geely lag mit 13,0 Prozent deutlich tiefer. BYD hat in den letzten Jahren kontinuierlich seine Position ausgebaut und sich in der Spitze der weltweiten NEV-Hersteller etabliert.

Das nun von der CAAM prognostizierte moderate Wachstum bedeutet für BYD wohl weiterhin steigende Verkaufszahlen, aber bei weniger dramatischem Wachstum als in den Vorjahren. Das kann zu breiteren Margen, aber auch zu größerem Preisdruck führen. Für BYD könnte das zur Folge haben, dass das Unternehmen zunehmend auf Effizienz, Kostenoptimierung und die Erschließung neuer Absatzgebiete setzen muss. Zudem dürfte die internationale Expansion, etwa durch den Ausbau von Produktionskapazitäten und Vertriebskanälen in Europa, Südostasien oder Lateinamerika, im Jahr 2026 weiter an Bedeutung gewinnen, um Wachstumsimpulse außerhalb des chinesischen Markts zu generieren.

Stabilität mit Dämpfern

Insgesamt zeigt die Prognose der China Association of Automobile Manufacturers jedoch, dass der Elektromobilitätsmarkt in China noch nicht am Ende seines Wachstums steht, sondern in eine neue Phase übergeht. Für Branchenführer wie BYD bietet dies die Chance, ihre Marktführerschaft zu festigen und gleichzeitig internationale Wachstumschancen zu nutzen.

Die BYD-Aktie reagierte an der Börse in Hongkong dann auch positiv auf die Prognose des Verbands und beendete den Donnerstagshandel um 1,54 Prozent fester bei 99,10 HKD. Seit Jahresstart hat das Papier bereits 4,21 Prozent an Wert gewonnen.

Redaktion finanzen.net

