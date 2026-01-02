Top-News

2025 hat die Finanzmärkte erneut in Atem gehalten. Die Top-10-News der finanzen.net-Redaktion zeigen, welche Themen Anleger besonders bewegten.

• Die meistgelesenen Börsen-News 2025 auf einen Blick

• Bitcoin, Gold und Aktien im Anlegerfokus

• Überraschungen, Warnsignale und Chancen bewegen die Märkte



Wer­bung Wer­bung

2025 war für Anleger ein bewegtes Jahr voller Überraschungen, strategischer Investitionen und spannender Entwicklungen an den Finanzmärkten. Besonders gefragt waren Informationen zu Technologieaktien, Rüstungskonzernen, Kryptowährungen und den Entscheidungen prominenter Größen wie Warren Buffett oder Tesla-Chef Elon Musk . Die finanzen.net-Redaktion fasst die zehn meistgelesenen Finanz-News des Jahres 2025 zusammen und zeigt, was Anleger ganz besonders bewegte.

Platz 10 - Buffett zieht sich aus ETFs zurück

Weltweit verfolgten Anleger auch 2025 gespannt die Investments von Finanzprofi Warren Buffett und seiner milliardenschweren Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Bereits im vierten Quartal 2024 verkaufte der Starinvestor sämtliche ETF-Positionen - ein Schritt, der viele Beobachter zu einer genauerer Ursachenanalyse veranlasst hat. Zur Nachricht

Platz 9 - Chinas Handelsbremse für Rüstung

Deutsche Rüstungsaktien gehörten 2025 zu den am stärksten gelesenen Börsenthemen. Mitte Oktober gerieten dabei die Aktien deutscher Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK deutlich unter Druck und gehörten am deutschen Aktienmarkt zu den stärksten Verlierern des Tages. Haupttreiber der Kursverluste waren verschärfte Exportbeschränkungen Chinas für Seltenerdmetalle - Rohstoffe, die für die Produktion moderner Waffentechnologie essenziell sind und von vielen westlichen Herstellern gebraucht werden. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

Platz 8 - KI als Anlageberater

Viele Investoren setzen verstärkt auf datengetriebene Analysen, um ihre Portfolios zukunftssicher auszurichten. Im Jahr 2025 identifizierte Künstliche Intelligenz mögliche Top-Aktien, die sogar NVIDIA übertreffen könnten - ein weiteres Thema, das bei Anlegern für großes Interesse sorgte. Zur Nachricht

Platz 7 - Die größten Rüstungs-Giganten weltweit

Erneut widmeten sich Anleger dem Thema Rüstung: Trotz wachsender Aufmerksamkeit für deutsche Unternehmen stehen diese nicht unter den zehn größten internationalen Rüstungsfirmen. Schwergewichte wie Lockheed Martin und Raytheon dominieren weiterhin den globalen Markt. Zur Nachricht

Platz 6 - US-Goldimporte auf Rekordkurs

Anfang des Jahres 2025 importierten die USA in nur zwei Monaten Gold in nie dagewesenen Mengen. Gleichzeitig stockten Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven massiv auf, darunter auch geopolitische Rivalen wie China und Russland. Experten wie Charlie Garcia sahen darin Hinweise auf eine mögliche fundamentale Neuausrichtung des globalen Finanzsystems und die Gefahr eines wirtschaftlichen Einbruches - ein Thema, das Anleger aufhorchen ließ. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

Platz 5 - Skurrile Vorhersage der Bank Syz

Die Banque Syz skizzierte für 2025 einige überraschende Ereignisse, die eher als augenzwinkernde Marktgeschichten denn als ernsthafte politische Prognosen zu verstehen sind. Besonders Aufmerksamkeit erregte das Szenario, dass Tesla-Chef Elon Musk und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni angeblich ein Paar sein könnten. Gleichzeitig sagte die Banque Syz das Ende von Musks Freundschaft zu Donald Trump voraus - ein Ereignis, das dann tatsächlich eintrat. Manchmal zeigen solche augenzwinkernden Prognosen also doch erstaunlich genaue Vorhersagen. Zur Nachricht

Platz 4 - BYD überrascht Aktionäre

Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD verteilte Anfang Juni 2025 Bonusaktien an seine Aktionäre. Dies macht die Aktie optisch deutlich günstiger und erhöhte ihre Attraktivität für Investoren. Der Kursabschlag war also größtenteils buchhalterischer Natur und spiegelte nicht den tatsächlichen Wertverlust wider - dennoch wurde damit die Aufmerksamkeit der Leserschaft geweckt. Zur Nachricht

Platz 3 - Tesla-CEO Elon Musk warnt vor Bitcoin-Kursrutsch

Elon Musk warnte Anfang des Jahres 2025 vor möglichen Kursverlusten bei Bitcoin. Hintergrund war das damals geplante "D.O.G.E."-Ministerium, das Musk gemeinsam mitleiten sollte, um die US-Staatsverschuldung zu verringern. Eine sinkende Dollar-Inflation könnte laut Musk die Nachfrage nach Bitcoin reduzieren und so den Kurs belasten. Zur Nachricht

Platz 2 - Berkshire Hathaway-Depot im Blick

Im vierten Quartal 2024 setzte Berkshire Hathaway verstärkt auf Apple- und Amazon-Aktien. Dies signalisierte Anlegern 2025 mögliche Wachstumschancen im Technologiesektor. Zur Nachricht

Platz 1 - Norwegischer Staatsfonds vs. Elon Musk

Das meistgelesene Thema der finanzen.net-Redaktion 2025 drehte sich tatsächlich um eine Absage des Tesla-Chefs: Elon Musk hat im Herbst 2025 eine Einladung des CEO des Norwegischen Staatsfonds zu einem Dinner in Oslo abgelehnt. Hintergrund war, dass der Fonds zuvor gegen Musks milliardenschweres Vergütungspaket gestimmt hatte. Musk begründete seine Absage mit logistischen und persönlichen Gründen. Zur Nachricht

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net