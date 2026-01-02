DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,4%Nas23.417 +0,8%Bitcoin79.911 +2,3%Euro1,1715 -0,1%Öl61,72 +1,5%Gold4.443 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026 Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/Maduro-Entmachtung und US-Daten treiben DAX auf Allzeithoch

05.01.26 17:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208,45 EUR 5,25 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
94,00 EUR -2,06 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
67,90 EUR -0,08 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
21,25 EUR -1,63 EUR -7,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
82,75 EUR 6,20 EUR 8,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
60,75 EUR -0,60 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
60,28 EUR -1,51 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
59,72 EUR 4,31 EUR 7,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.732,00 EUR 133,00 EUR 8,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
127,40 EUR 4,55 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
104,10 EUR -2,00 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
24,48 EUR 0,38 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.868,7 PKT 329,4 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Die militärische Intervention von US-Truppen in Venezuela und die Entführung sowie anschließende Überführung in die USA des dortigen Machthabers Nicolas Maduro haben den deutschen Aktienmarkt am Montag gestützt. Der US-Angriff kam überraschend und ohne Kriegserklärung bzw Absegnung durch den US-Kongress. Eine Rally der Rüstungsaktien zog die Börsen nach oben. Auch die Aussicht auf ein längerfristig höheres Ölangebot stützte das Sentiment: Dies dürfte dämpfend auf die Inflation wirken und könnte mithin die Wirtschaft ankurbeln.

Wer­bung

Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 24.869 Punkte und schloss damit auf einem neuen Allzeithoch. Ein schwächerer ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA schob den DAX am Nachmittag zusätzlich an. Mit 47,9 Punkten gab der ISM-Index im Dezember leicht nach gegenüber dem Vormonat und verfehlte die Erwartung einer Verbesserung auf 48,3 Punkte. An den Märkten wurden die Daten offenbar als taubenhaftes Signal in Richtung US-Notenbank gelesen.

Kursgewinner Nummer eins waren Rüstungswerte. Wegen des US-Angriffs auf Venezuela und erneuter Drohungen gegen Grönland wurde gekauft. Im DAX sprangen Rheinmetall um 9,4 Prozent nach oben. Hensoldt und Renk stiegen um bis zu 8,2 Prozent. Airbus kletterten um 2,1 Prozent, nachdem die Auslieferungen für 2025 laut einem Bericht etwas höher als erwartet ausgefallen sind. "Solange militärische Konflikte regional begrenzt bleiben und keine Eskalationen zwischen den Weltmächten auslösen, kann die Börse, so hart es klingt, damit leben", so CMC.

US-Präsident Donald Trump hat die Inbesitznahme der Ölfelder in Venezuela angekündigt. Die Förderung sollen zukünftig US-Konzerne übernehmen, ein mögliches Milliardengeschäft. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven weltweit. Die Nachricht stützte Öl- und Energieaktien, aber auch Ausstatter. Siemens Energy legten um 3,9 Prozent zu.

Wer­bung

Autoaktien blieben am Montag dagegen außen vor. Laut einer aktuellen Studie von JP Morgan erwarten die Analysten einen schwächeren Jahresauftakt für die Branche, im zweiten Quartal könnte sich die Produktions-Schwäche sogar noch ausweiten. Verantwortlich seien geringere Exporte aus Europa in andere Länder, die Auswirkungen der Zölle sowie der verstärkte Kauf von Gebrauchtwagen durch die Verbraucher. BMW verloren 2,8 Prozent, Mercedes-Benz 2,4 Prozent, VW 2,9 Prozent oder Continental 1,3 Prozent.

Aktien von Delivery Hero verloren 6,2 Prozent. Belastend wirkte nach Händlerangaben der schwache Konsum in Europa. "Ausgaben für Streaming, Game-Pässe und Essenbestellungen werden als Erstes gestrichen, wenn das Geld knapp wird", so ein Händler. Bei Delivery belastete zudem ein Artikel im Wall Street Journal vom Wochenende: "Das kappt die Wachstumsschätzungen der Analysten".

Einen guten Wochenstart hatten dagegen Immobilientitel. An den Anleihemärkten stiegen mit der US-Intervention in Venezuela die Kurse, die Renditen gaben also nach. Das sind grundsätzlich positive Nachrichten für den Sektor. Vonovia gewannen 1,7 oder LEG Immobilien 1,1 Prozent.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.868,69 +1,3% +0,2%

DAX-Future 25.016,00 +1,3% +20,4%

XDAX 24.874,43 +1,3% -0,1%

MDAX 31.454,32 +1,5% +1,2%

TecDAX 3.701,99 +2,1% +0,1%

SDAX 17.551,47 +1,1% +1,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,42 +39

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 11:52 ET (16:52 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
18.12.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen