Rheinmetall soll Puma-Ausbildungssimulatoren an Bundeswehr liefern
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr den Auftrag zur Lieferung von neun hochmodernen Puma-Ausbildungssimulatoren bekommen. Vom Gesamtvolumen von 119,5 Millionen Euro für die Ausbildungsgeräte Schieß- und Gefechtsausbildung entfallen 118,5 Millionen auf Rheinmetall, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Die ersten Geräte sollen ab Mitte 2027 ausgeliefert werden.
January 09, 2026 03:43 ET (08:43 GMT)
