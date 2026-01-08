DAX25.140 +0,1%Est505.950 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.585 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl62,15 -0,9%Gold4.473 -0,1%
Rheinmetall soll Puma-Ausbildungssimulatoren an Bundeswehr liefern

09.01.26 09:42 Uhr
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr den Auftrag zur Lieferung von neun hochmodernen Puma-Ausbildungssimulatoren bekommen. Vom Gesamtvolumen von 119,5 Millionen Euro für die Ausbildungsgeräte Schieß- und Gefechtsausbildung entfallen 118,5 Millionen auf Rheinmetall, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Die ersten Geräte sollen ab Mitte 2027 ausgeliefert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 03:43 ET (08:43 GMT)

