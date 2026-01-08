Rheinmetall soll Puma-Ausbildungssimulatoren an Bundeswehr liefern

DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr den Auftrag zur Lieferung von neun hochmodernen Puma-Ausbildungssimulatoren bekommen. Vom Gesamtvolumen von 119,5 Millionen Euro für die Ausbildungsgeräte Schieß- und Gefechtsausbildung entfallen 118,5 Millionen auf Rheinmetall, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Die ersten Geräte sollen ab Mitte 2027 ausgeliefert werden.

