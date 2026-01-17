DAX24.987 -1,2%Est505.938 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 -3,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1626 +0,3%Öl63,55 -1,0%Gold4.662 +1,5%
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX tiefrot -- Asiens Börsen überwiegend leichter -- SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken
DAX aktuell

DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen

19.01.26 11:40 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX mit kräftigen Verlusten - Trump versalzt Anlegern die Suppe | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt reagiert zum Wochenstart empfindlich auf die jüngsten Entwicklungen an der Zollfront. Die Bären gewinnen an Dominanz.

Der DAX ging 1,34 Prozent tiefer bei 24.940,47 Punkten in den Handel und damit deutlich unterhalb der psychologisch-wichtigen 25.000er-Marke. Danach bleibt er auf rotem Terrain.

Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Erst am Dienstag, den 13. Januar, hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Trumps kündigt Strafzölle an

Hintergrund ist der Streit um Grönland. Trump will die zu Dänemark gehörende Arktisinsel den USA einverleiben und hatte zusätzliche Zölle gegen Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, die Niederlande, Norwegen, Schweden und Großbritannien angekündigt, um seinen Plan durchzusetzen. Die US-Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den vollständigen Kauf der Arktisinsel erzielt wird, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social schrieb. Ab dem 1. Februar sollen demnach 10 Prozent für in die USA gesendete Waren fällig werden, ab dem 1. Juni 25 Prozent.

Derweil wollen die betroffenen europäischen Länder über mögliche Gegenmaßnahmen sprechen.

"Noch ist es Rhetorik. Noch bleiben zwei Wochen Zeit für Verhandlungen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Es drohe aber eine noch nie dagewesene Spirale aus Zöllen, Gegenzöllen und weiteren Maßnahmen. Anders als in früheren Fällen, werde die Europäische Union diesmal wohl nicht klein beigeben, vermutet Altmann. Der Höhenflug am Aktienmarkt sei jedenfalls zunächst vorbei, auch wenn der Rückschlag zunächst überschaubar bleibe.

Wer­bung

Ruhiger Handel

Direkt zu Wochenbeginn mischen am Montag deutlich weniger ausländische Anleger mit. Wegen des "Martin Luther King Day" wird an den US-Börsen nicht gehandelt. Angesichts möglicher marktrelevanter Schlagzeilen an einem verlängerten Wochenende berge das ein gewisses Risiko, schrieben die Experten von Index Radar bereits am Freitag vorherseherisch: "Die Märkte mögen Pausen, Überraschungen hingegen meist nicht."

Kursrally nur mit Pause?

Aus Sicht des Experten Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg reicht eine mittlerweile hohe Bewertung offensichtlich noch nicht aus, um die Kursrally zu bremsen. Er sieht aber eine Reihe weiterer Risiken: "US-Präsident Donald Trump bastelt an einer neuen Weltordnung, die KI-Story zeigt erste Risse, und die US-Notenbank Fed droht ihre Unabhängigkeit zu verlieren." Mit Blick auf die vergangenen drei starken Jahre im DAX wähnten sich die Anleger aber in Sicherheit und unterschätzten Gefahren.

Der Blick der Anleger dürfte zunächst sich von der Unternehmenswelt, auf die in der Berichtssaison typischerweise besonders geachtet wird, zum politischen Geschehen wenden. Erwogen wird ein EU-Sondergipfel, möglicherweise als Online-Schalte. Gelegenheit zum Krisengespräch könnte auch das Weltwirtschaftsforum in Davos sein: US-Präsident Donald Trump wird dort am Mittwoch erwartet, ebenso wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Wer­bung

Was Anleger in dieser Woche erwartet

In den USA stehen im Wochenverlauf zum Beispiel Quartalszahlen von dem Streaming-Riesen Netflix, dem Mischkonzern 3M und der Fluggesellschaft United Airlines an. Hierzulande sind dagegen noch nicht viele Unternehmensmeldungen zu erwarten.

Auf Konjunkturseite dürften die Einkaufsmanagerindizes am Freitag besondere Beachtung finden. "Bei der Unternehmensaktivität lässt sowohl in Deutschland als auch in Europa insgesamt der echte Aufschwung immer noch auf sich warten", kommentierte Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. Zwar dürfe die Wirtschaft nicht zuletzt dank der gesunkenen Zinsen 2026 etwas besser als im Vorjahr laufen, von Optimismus sei man aber noch weit entfernt.

Neben frischen Erzeugerpreisdaten aus Deutschland dürften am Dienstag auch die ZEW-Konjunkturerwartungen eine Rolle spielen. Auf Basis ermutigender Signale aus der Industrie im vierten Quartal könnte die deutsche Wirtschaft mit Schwung ins neue Jahr gestartet sein, schrieb Simon Azarbayjani von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die ZEW-Umfrage sollte daher etwas mehr konjunkturelle Zuversicht zeigen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires



Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

mehr Analysen