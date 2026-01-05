S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor einem Jahr abgeworfen

BlackRock-Performance im Blick

Vor Jahren BlackRock-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die BlackRock-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BlackRock-Anteile 955,64 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,464 BlackRock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BlackRock-Papiers auf 1.085,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.354,69 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 11.354,69 USD, was einer positiven Performance von 13,55 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für BlackRock eine Börsenbewertung in Höhe von 176,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net