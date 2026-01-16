DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.001 -0,8%Euro1,1643 +0,5%Öl64,00 -0,3%Gold4.675 +1,7%
Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal
Kalter Krieg im Eis? Grönland-Spannungen treiben die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS teils an
Rüstungsriesen profitieren

Kalter Krieg im Eis? Grönland-Spannungen treiben die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS teils an

19.01.26 18:41 Uhr
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS profitieren teils: Grönland-Schock treibt Rüstungsaktien nach oben | finanzen.net

Die geopolitischen Spannungen rund um Grönland rücken europäische Rüstungsunternehmen erneut in den Fokus der Anleger.

• Grönland rückt sicherheitspolitisch stärker in den Fokus Europas
• Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS mit potenziellen Chancen im Arktis-Kontext
• Hohe Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und Erwartungen

Die Eskalation rund um Grönland wirkt wie ein zusätzlicher Turbo für europäische Rüstungstitel - insbesondere für Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS, die als potenzielle Zulieferer für NATO-Fähigkeiten an Land, auf See und in der Luft gelten könnten.

Grönlandkrise als Aufrüstungsbeschleuniger

Die aggressive Rhetorik von US Präsident Donald Trump zu einem möglichen "Erwerb" oder notfalls militärischen Zugriff auf Grönland hat in Europa einen sicherheitspolitischen Schock ausgelöst. Dänemark und seine NATO-Partner reagieren mit Übungen wie "Operation Arctic Endurance" und einem sichtbaren militärischen Aufbau, um Abschreckung zu signalisieren und den Bündniswillen zu unterstreichen.

Die NATO und die EU diskutieren neue Missionen wie "Arctic Sentry", um Grönlands Küsten und Infrastruktur dauerhaft zu schützen. Die Krise macht deutlich, dass spezielle Verteidigungsfähigkeiten wie Aufklärung, Luftverteidigung und Logistik zur Priorität europäischer Verteidigungsplanung werden.

Rheinmetall: Landkriegstechnik für den Norden

Rheinmetall profitiert bereits von der allgemeinen europäischen Aufrüstung und gilt nun zusätzlich als Profiteur eines möglichen Arktis-Schwerpunktes. Gefragt sind robuste, wintertaugliche Systeme - von gepanzerten Fahrzeugen über Artillerie bis hin zu Munition und Bodenluftabwehr, die sich für Einsätze in Grönland und im hohen Norden anpassen lassen. Mit Blick auf mögliche NATO Missionen um Grönland steigt die Möglichkeit weiterer Rahmenverträge.

RENK: Antriebstechnik für Kälteeinsätze

RENK liefert Getriebe und Antriebssysteme für Kampfpanzer, Schützenpanzer und Marineplattformen - genau jene Art von Technik, die bei vermehrten Übungen und dauerhaften Präsenzmissionen im arktischen Raum gefragt ist. Eine steigende Zahl von Fahrzeugen und Schiffen, die für Grönland und Nordatlantik Aufgaben ertüchtigt werden, bedeutet zusätzliche Nachfrage nach leistungsfähigen, extrem kältefesten Antrieben.

Dies impliziert potenziell ein höheres Auftragsvolumen für RENK, zumal Dänemark und andere NATO Partner dabei auf bewährte europäische Zulieferketten setzen dürften.

HENSOLDT: Augen und Ohren der Arktis

HENSOLDT ist als Sensor- und Radarspezialist prädestiniert für das, was in der Grönlandkrise besonders gefragt ist: Luftraum- und Seeaufklärung, Zielerkennung und vernetzte Luftverteidigung. In einer Region mit extremen Wetterbedingungen und großer Fläche kommt der Fähigkeit, Luft- und Schiffsbewegungen frühzeitig zu erkennen, eine Schlüsselrolle zu.

Pläne für eine verstärkte Überwachung der Seewege, der kritischen Infrastruktur und des Luftraums über Grönland lassen erwarten, dass zusätzliche Radarsysteme, elektro-optische Sensoren und vernetzte Führungs- und Aufklärungslösungen beschafft werden könnten, wofür HENSOLDT mit seiner Rolle in bestehenden europäischen Programmen - etwa bei der Eurofighter Sensorik - eine starke Ausgangsposition besitzt.

TKMS als potenzieller Profiteur maritimer Präsenz

Ein weiterer Profiteur des eskalierenden sicherheitspolitischen Fokus auf den hohen Norden ist TKMS, das als einer der wichtigsten europäischen Anbieter von U-Booten und Überwasserschiffen gilt, die für Patrouillen- und Abschreckungsaufgaben im Nordatlantik und in arktisnahen Gewässern prädestiniert sind. Die in Dänemark und der NATO diskutierten Pläne für eine stärkere maritime Präsenz rund um Grönland, inklusive besser geschützter Seewege und einer engmaschigeren Überwachung, erhöhen den Bedarf an modernen, eis- und wetterresilienten Marinesystemen, bei denen TKMS mit seinen U-Boots- und Fregattenprogrammen in künftigen Beschaffungsrunden eine zentrale Rolle spielen könnte - auch wenn konkrete Grönland-bezogene Aufträge derzeit noch nicht öffentlich bekannt sind.

Deutsche Rüstungsriesen als Profiteure - Chancen für Anleger?

Die Grönlandkrise verstärkt damit einen ohnehin laufenden Trend: Europa rüstet massiv auf und verlagert Teile des sicherheitspolitischen Fokus in den hohen Norden. Rheinmetall, RENK, HENSOLDT nund TKMS stehen damit im Zentrum eines sich abzeichnenden, mehrjährigen Aufrüstungs- und Modernisierungszyklus, der ihnen zusätzliche Wachstumschancen eröffnet, gleichzeitig aber die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und die Volatilität ihrer Aktienkurse erhöht - ein Spannungsfeld, das Anleger bei jeder Investitionsentscheidung im Hinterkopf behalten müssen.

Am Montag gewann die Rheinmetall-Aktie via XETRA letztlich 0,95 Prozent auf 1.920,00 Euro, für RENK ging es dagegen um 0,47 Prozent auf 61,99 Euro nach unten, während HENSOLDT-Titel 0,65 Prozent tiefer notieren bei 92,25 Euro. TKMS gewannen unterdessen 1,22 Prozent auf 99,20 Euro.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

