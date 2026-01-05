DAX 24.885 +0,1%ESt50 5.901 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,98 +0,3%Gold 4.449 +0,1%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Bernstein Research

Rheinmetall Outperform

10:06 Uhr
Rheinmetall Outperform
Rheinmetall AG
Rheinmetall AG
1.772,00 EUR 29,50 EUR 1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 2000 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall sei in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, Leonardo bleibt ein "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.750,50 €		 Abst. Kursziel*:
14,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.772,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.146,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

