DAX 24.822 +0,4%ESt50 6.012 +0,2%MSCI World 4.545 +0,4%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.055 -2,7%Euro 1,1889 +0,6%Öl 68,09 +0,0%Gold 5.023 +1,3%
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Siemens 723610 Allianz 840400
Rheinmetall Aktie

1.634,00 EUR +30,00 EUR +1,87 %
STU
Marktkap. 73,62 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

12:51 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.634,00 EUR 30,00 EUR 1,87%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.630,00 €		 Abst. Kursziel*:
34,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.634,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,64%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.092,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

