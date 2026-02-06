Rheinmetall Aktie
Marktkap. 73,62 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier reduzierte am Freitag in Reaktion auf die Umsatz- und Margenziele des Rüstungskonzerns für 2026 seine entsprechenden Prognosen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.630,00 €
|Abst. Kursziel*:
34,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.634,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,64%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.092,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
