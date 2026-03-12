DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 +5,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
Nach Bilanzzahlen

Jetzt Einstieg bei Rüstungsaktien? - Analysten uneins zu RENK - TKMS, Rheinmetall und HENSOLD im Fokus

13.03.26 12:53 Uhr
Lohnt sich der Einstieg bei Rüstungsaktien? Uneinigkeit bei Analysten zu RENK - Aktien von Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneinheitlich | finanzen.net

Rüstungsaktien stehen derzeit stark unter Beobachtung der Analysten. Die Meinungen zu RENK sind dabei gespalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78,50 EUR -0,25 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
54,68 EUR -0,46 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.598,50 EUR 45,50 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
90,40 EUR 0,80 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Bilanzzahlen an der Börse eher enttäuschend aufgenommen
• Einige Analysten sehen mögliche Einstiegschance bei RENK
• Andererseits auch Warnung vor Risiken

RENK steht derzeit im Fokus der Analysten. Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert. Auch die Ergebnisse konnte das Unternehmen, dass Antriebssysteme insbesondere für Panzer und die Marine herstellt, verbessern. Aktionäre können sich daher über eine deutlich höhere Dividende freuen. Für das neue Geschäftsjahr stellte RENK weitere Zuwächse in Aussicht.

Analysten sehen Kurspotenzial bei RENK

Trotz der guten Zahlen waren die ersten Reaktionen an der Börse in der vergangenen Woche eher enttäuschend. Das Analysehaus Berenberg Bank bewertet diese Entwicklung als mögliche Einstiegschance. Die Analysten halten die Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern für zu günstig bewertet und empfehlen sie zum Kauf. Als Treiber sehen sie vor allem mögliche Großaufträge für Militärfahrzeuge aus Deutschland und weiteren Ländern im laufenden Jahr. Den fairen Wert der Aktie taxiert Berenberg auf 76 Euro, was vom aktuellen Niveau aus ein deutliches Kurspotenzial bedeuten würde.

Vorsicht angemahnt

Eine deutlich vorsichtigere Einschätzung kommt hingegen laut ESG-Aktien von mwb research. Zwar habe RENK seine Prognose für 2025 erreicht und den Auftragseingang auf einen Rekordwert gesteigert, grundsätzlich befinde sich das Unternehmen auch auf Kurs in Richtung seiner Ziele bis 2030.

Allerdings sehen die Analysten mehrere mögliche Risiken. So liege der für 2026 in Aussicht gestellte Auftragseingang leicht unter den Markterwartungen. Zudem seien die Konsensschätzungen für die Entwicklung bis 2030 aus Sicht der Analysten ambitioniert.

Darüber hinaus verweist mwb research laut ESG-Aktien auf strukturelle Unsicherheiten. Dazu zählen mögliche Exportbeschränkungen, Veränderungen im Produktmix sowie eine stärkere Verlagerung der Nachfrage hin zu anderen Verteidigungsplattformen, etwa Drohnen. Vor diesem Hintergrund sehen die Analysten die Aktie derzeit lediglich als fair bewertet.

Optimismus bezüglich Rheinmetall

Zum deutschen Branchenprimus Rheinmetall, auf dessen gute Geschäftszahlen die Börsen jüngst nur zurückhaltend reagiert hatten, sind Analysten überwiegend positiv gestimmt. Kaufempfehlungen gab es hier zuletzt von Goldman Sachs, Jefferies, Barclays, Bernstein Research und der DZ BANK.

Am Freitag hob auch Berenberg den Daumen für Rheinmetall. Die Privatbank hat ihre Einstufung mit einem Kursziel von 2.100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumstreiber des Rüstungskonzerns seien intakt, schrieb George McWhirter in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen. Die Auftrags-Pipeline sei seit Jahresbeginn weiter gewachsen, und die Margen im Munitionsgeschäft hätten 2025 positiv überrascht. McWhiter hob seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an. Die Schätzung für den diesjährigen freien Barmittelzufluss revidierte er nach unten, wird hier für die zwei kommenden Jahre aber optimistischer.

So reagieren die Rüstungsaktien

Die aktuellen Reaktionen zeigen laut ESG-Aktien, dass Investoren und Analysten bei Rüstungswerten zunehmend differenzieren.

Im XETRA-Handel entwickeln sich die Aktien der Rüstungsvertreter am Freitag uneinheitlich. So steigt die RENK-Aktie zeitweise 0,2 Prozent auf 54,73 Euro. Rheinmetall notieren daneben 2,74 Prozent höher bei 1.593,00 Euro, HENSOLDT zeigt sich dagegen 0,64 Prozent schwächer bei 78,10 Euro und Titel von TKMS steigen um 1,4 Prozent auf 90,45 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG, Postmodern Studio / Shutterstock.com

