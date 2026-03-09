DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.320 +1,8%Euro1,1460 -0,5%Öl101,6 -0,2%Gold5.084 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Zalando ZAL111 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Börsengang rückt näher

Vincorion-IPO: Rüstungszulieferer legt Angebotspreis auf 17 Euro je Aktie fest

13.03.26 08:20 Uhr
IPO von Vincorion: Angebotspreis je Aktie auf 17 Euro festgesetzt | finanzen.net

Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion nimmt Fahrt auf. Als erster Handelstag an der Frankfurter Börse ist der 20. März vorgesehen.

So soll das Angebot aus bis zu knapp 20,3 Millionen Aktien zu einem Preis von je 17 Euro bestehen, wie das Unternehmen am Freitag in Wedel mitteilte. Die Aktien stammen aus dem Bestand des Hauptaktionärs Star Capital. Das angestrebte Gesamtemissionsvolumen soll bis zu 345 Millionen Euro betragen, dies würde eine Marktkapitalisierung von 850 Millionen Euro bedeuten. Wie bereits bekannt haben sich bestimmte Investoren wie Fidelity oder Invesco Asset Management dazu verpflichtet, Aktien im Volumen von etwa 105 Millionen Euro zu übernehmen.

Wer­bung

Die Angebotsfrist soll voraussichtlich vom 16. bis 19. März laufen, als erster Handelstag an der Frankfurter Börse ist der 20. März vorgesehen.

Vincorion fertigt Energie- und Mechatroniklösungen vor allem für den Militärbereich, so etwa Komponenten für Panzer (Leopard 2, Puma) oder Luftabwehrsysteme wie Iris-T.

/nas/stk

WEDEL (dpa-AFX)

Bildquellen: MaximP / Shutterstock.com, HstrongART / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vincorion

DatumMeistgelesen
Wer­bung