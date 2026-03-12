DAX23.392 -0,8%Est505.704 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +3,9%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.678 +2,4%Euro1,1454 -0,6%Öl101,1 -0,6%Gold5.090 ±-0,0%
Umstrukturierung

Allianz-Aktie etwas schwächer: Versicherer ordnet Vorstand neu - Kunzmann rückt auf

13.03.26 09:25 Uhr
Allianz-Aktie etwas leichter: Vorstand wird umgebaut - Kunzmann steigt auf | finanzen.net

Die Allianz SE ordnet ihren Vorstand mit Wirkung zum 1. Januar 2027 neu. Im Zuge der Neubesetzung kommt es zu einer Umverteilung der Ressorts.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Allianz
352,70 EUR 2,00 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hintergrund der Umstrukturierung ist das planmäßige Ausscheiden von Klaus-Peter Röhler, der nach 30 Dienstjahren und dem Erreichen der Altersgrenze zum Jahresende 2026 in den Ruhestand tritt. Wie der Konzern am Donnerstagnachmittag mitteilte, rückt als neues Mitglied Tomas Kunzmann in den Vorstand auf, der seit Juli 2022 als CEO die Sparte Allianz Partners leitet. Kunzmann soll im Konzernvorstand die Verantwortung für die Region Asien-Pazifik inklusive Indien übernehmen. Seine Nachfolge bei Allianz Partners will die Allianz zu einem späteren Zeitpunkt benennen.

Im Zuge dieser Neubesetzung kommt es zu einer Umverteilung der Ressorts innerhalb des bestehenden Gremiums. Renate Wagner übernimmt künftig die Verantwortung für Deutschland, die Schweiz sowie Zentral- und Osteuropa, während sie weiterhin die Bereiche "People & Culture" sowie "Mergers & Acquisitions" leitet. Das globale Privatkundengeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung (Global Property & Casualty Retail) wird künftig an Sirma Boshnakova berichten, die bereits West- und Südeuropa sowie Allianz Direct und Allianz Partners verantwortet. Zudem wurde laut Allianz das Mandat der Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2031 verlängert.

Die Allianz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent tiefer bei 350,10 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

