Großprojekt

TotalEnergies-Aktie stabil: Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern

03.03.26 11:04 Uhr
Allianz Global Investors (Allianz GI) beteiligt sich mit 50 Prozent an einem Portfolio von 11 Großbatteriespeicherprojekten von TotalEnergies.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
36,40 EUR -0,60 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
68,91 EUR -1,09 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Allianz GI mitteilte, beläuft sich die Gesamtkapazität auf 789 Megawatt. Die Partner werden im Rahmen der Vereinbarung 500 Millionen Euro in kritische Energieinfrastruktur für Deutschland investieren, 70 Prozent davon werden durch Fremdkapital finanziert. Die Batteriespeicher werden bis 2028 in Betrieb genommen.

An der EURONEXT notiert die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 69,15 Euro.

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

