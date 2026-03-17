Rendite-Turbo?

Die Allianz setzt bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz konsequent auf den Faktor Mensch und eine ethische Verankerung.

• Fokus auf Vertrauen als zentrales Element der globalen KI-Transformation im Versicherungswesen

• Integration von über 900 spezifischen Anwendungsfällen zur Optimierung von Underwriting und Schadenregulierung

• Marktreaktion der Allianz-Aktie spiegelt die aktuelle Volatilität im europäischen Versicherungssektor wider

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Vertrauen als Fundament der digitalen Transformation

In der globalen Versicherungsbranche hat ein technologisches Wettrüsten begonnen, das die operative Effizienz und die Kundenbindung nachhaltig verändern wird. Im Zentrum dieser Entwicklung steht bei der Allianz die Erkenntnis, dass der Erfolg von künstlicher Intelligenz untrennbar mit der Akzeptanz durch Nutzer und Mitarbeiter verbunden ist. Barbara Karuth-Zelle, die im Vorstand der Allianz SE für Operations, IT und Organisation verantwortlich zeichnet, betonte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) wie Dow Jones Newswires berichtet, dass das Rennen um die technologische Marktführerschaft "nur mit Vertrauen" zu gewinnen sei. Laut Karuth-Zelle steige dieses Vertrauen korrelierend mit der positiven Erlebbarkeit der Technologie im Alltag der Kunden und Mitarbeitenden.

Skalierung und ethische Leitplanken

Die Strategie des Münchener DAX-Konzerns basiert auf einer breiten Skalierung: Weltweit seien bereits mehr als 900 spezifische KI-Anwendungsfälle innerhalb der Gruppe registriert. Diese reichen von intelligenten Chatbots in der Kundeninteraktion bis hin zu hochkomplexen Algorithmen im Underwriting, die eine präzisere Risikobewertung ermöglichen. Um die von Karuth-Zelle geforderte Vertrauensbasis zu sichern, hat das Unternehmen ein Group Data and AI Trust Advisory Board etabliert, welches die ethische und rechtskonforme Nutzung überwacht. Dieses Board wurde gestern per Pressemitteilung vorgestellt. Dabei werden klare rote Linien gezogen, wie beispielsweise der Verzicht auf Emotionserkennung zur Leistungsbewertung von Mitarbeitern, um die Integrität der digitalen Transformation zu wahren.

KI zwischen Effizienzgewinn und Risikomanagement

Während die interne Nutzung von generativer KI die Schadenregulierung beschleunigt, identifiziert die Allianz gleichzeitig neue externe Gefahrenpotentiale durch diese Technologie. Im aktuellen Risikobarometer von Allianz Commercial ist das Thema künstliche Intelligenz auf den zweiten Platz der weltweit größten Geschäftsrisiken vorgerückt, knapp hinter der Cyberkriminalität. Experten wie Michael Bruch von Allianz Commercial warnen davor, dass KI die Angriffsfläche für Hacker vergrößert und die Komplexität der Verteidigungssysteme erhöht. Für den Konzern bedeutet dies eine Doppelfunktion der Technologie: Sie dient einerseits als Motor für Kosteneffizienz und andererseits als neuer Fokuspunkt für das versicherungstechnische Risikomanagement.

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Aktienreaktion und Marktumfeld

Die Allianz-Aktie zeigte sich am Donnerstag im Handel an der Börse Frankfurt von einer volatilen Seite. In einem insgesamt schwächeren Gesamtmarkt notierte das Papier via XETRA zeitweise 1,06 Prozent im Minus bei 354,80 Euro. Trotz der ambitionierten KI-Roadmap und einer robusten Dividendenpolitik steht der Titel aktuell unter dem Einfluss makroökonomischer Unsicherheiten, die den gesamten Finanzsektor belasten. Analysten beobachten jedoch genau, ob die durch KI angestrebten Effizienzsteigerungen die durch Inflation getriebenen höheren Schadenkosten kompensieren können. Die langfristige Performance der Aktie dürfte eng mit der Fähigkeit verknüpft bleiben, technologische Innovationen in messbare Profitabilität zu übersetzen.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net