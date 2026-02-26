DAX 25.397 +0,4%ESt50 6.179 +0,3%MSCI World 4.574 +0,2%Top 10 Crypto 8,7700 +1,9%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,33 +0,6%Gold 5.179 -0,1%
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Allianz Aktie

385,80 EUR +2,00 EUR +0,52 %
STU
Marktkap. 145,04 Mrd. EUR

KGV 13,65
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Deutsche Bank AG

Allianz Hold

10:16 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
385,80 EUR 2,00 EUR 0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
384,90 €		 Abst. Kursziel*:
3,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
385,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

