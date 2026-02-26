Allianz Aktie
Marktkap. 145,04 Mrd. EURKGV 13,65
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
384,90 €
|Abst. Kursziel*:
3,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
385,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
|
Analyst Name:
Kailesh Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|08:01
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.