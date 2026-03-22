Barclays Capital

Allianz Underweight

08:36 Uhr

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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