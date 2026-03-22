Allianz Aktie
Marktkap. 132,17 Mrd. EURKGV 14,10 Div. Rendite 4,38%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Underweight
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
343,20 €
|Abst. Kursziel*:
1,98%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
341,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,55%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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