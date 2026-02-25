Allianz Aktie
Marktkap. 143,9 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Konzernchef Oliver Bäte habe sich umfassend und zum Nachdenken anregend über die Chancen und Risiken geäußert, die KI für die Versicherungsbranche mit sich bringe, lobte Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
