NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Konzernchef Oliver Bäte habe sich umfassend und zum Nachdenken anregend über die Chancen und Risiken geäußert, die KI für die Versicherungsbranche mit sich bringe, lobte Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

