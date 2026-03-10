DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0530 -0,5%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Carl Zeiss Meditec Aktie

24,08 EUR -0,66 EUR -2,67 %
STU
Marktkap. 2,17 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

UBS AG

Carl Zeiss Meditec Neutral

08:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec mehr als halbiert von 53 auf 25 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem Rückzug der Jahresziele im Januar - nur einen Monat nach deren Veröffentlichung - habe der Medizintechnikkonzern eine mehrjährige Serie fortgesetzt, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Seine bereinigte Ergebnisschätzung (Ebita) für 2026 liege deutlich unter dem Konsens. Zudem gingen seine jährlichen Wachstumsprognosen bis 2030 von anhaltender Schwäche in China sowie weiteren Marktanteilsverluste im Diagnostikgeschäft aus. Die Bewertung der Aktien erscheine im Sektorvergleich attraktiv. Wegen der unsicheren Geschäftsaussichten gebe es aber weiter Gründe zur Vorsicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Neutral

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,72 €		 Abst. Kursziel*:
1,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:01 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Nachmittag stärker
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Dienstagmittag
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag im Plus
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Lufthansa-Aktie gibt ab: DAX-Rückkehr gescheitert - Wechsel nur in MDAX und SDAX
finanzen.net TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
