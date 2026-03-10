DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0590 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Rio Tinto sichert Finanzierung für Lithiumprojekt in Argentinien - Aktie im Blick Rio Tinto sichert Finanzierung für Lithiumprojekt in Argentinien - Aktie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
349,90 EUR +1,10 EUR +0,32 %
STU
406,33 USD -3,06 USD -0,75 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,59 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

08:16 Uhr
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
349,90 EUR 1,10 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem KI-zentrierten Lizenzplan M365 E7 beschleunige der Software-Entwickler KI auf der Anwendungsebene. Das schrieb Rishi Jaluria in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 405,76		 Abst. Kursziel*:
57,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 406,33		 Abst. Kursziel aktuell:
57,51%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 612,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

08:16 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
06.03.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
07.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Nervosität am Markt Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
finanzen.net KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
finanzen.net Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit roter Tendenz
finanzen.net Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus?
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen
dpa-afx Tesla-Aktie steigt dennoch: Kein breiter Boykott von US-Marken - Tesla bildet die Ausnahme
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Nachmittag tiefer
Benzinga Microsoft Warns Of Costly Disruptions As It Backs Anthropic Bid To Block Department Of War Supply-Chain Risk Designation
Financial Times Microsoft backs Anthropic in legal fight with the Pentagon
Benzinga Microsoft Unveils $99 &#39;Frontier&#39; AI Subscription - Will This Turn Office Into An Autonomous Work Machine?
Zacks Will Microsoft Stock Climb as Azure AI Services Gain Traction?
MotleyFool Billionaire Bill Gates Has 60% of His Foundation's $38 Billion Stock Portfolio Invested In 3 Timeless Companies
Benzinga Microsoft, Palantir Are Selling At &#39;Garage Sale Prices,&#39; Says Dan Ives As AI Monetization Takes Center Stage
Cnet People Spent Less Time on Instagram, Threads, LinkedIn Last Year. Here's Why
VentureBeat Anthropic rolls out Code Review for Claude Code as it sues over Pentagon blacklist and partners with Microsoft
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen