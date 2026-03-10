HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,47 Mrd. EURKGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Der Modekonzern habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der aktuelle Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 liege im unteren Drittel der Unternehmenszielspanne und entspreche in etwa seiner Erwartung. Dies spiegele die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und das gedämpfte Konsumumfeld wider./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
36,37 €
|Abst. Kursziel*:
1,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
36,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,73%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|12:41
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
