HUGO BOSS Aktie

36,37 EUR +0,85 EUR +2,39 %
Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

12:41 Uhr
HUGO BOSS Hold
HUGO BOSS AG
36,37 EUR 0,85 EUR 2,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Der Modekonzern habe im vergangenen Quartal positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der aktuelle Marktkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 liege im unteren Drittel der Unternehmenszielspanne und entspreche in etwa seiner Erwartung. Dies spiegele die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und das gedämpfte Konsumumfeld wider./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,37 €		 Abst. Kursziel*:
1,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,73%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

