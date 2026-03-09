DAX 23.983 +2,5%ESt50 5.839 +2,7%MSCI World 4.445 +0,6%Top 10 Crypto 9,2120 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.795 +3,1%Euro 1,1633 +0,0%Öl 92,56 +3,1%Gold 5.175 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HUGO BOSS Aktie

Kaufen
Verkaufen
HUGO BOSS Aktien-Sparplan
36,26 EUR +0,62 EUR +1,74 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,43 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1PHFF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HUGPF

UBS AG

HUGO BOSS Neutral

11:41 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
36,26 EUR 0,62 EUR 1,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35,60 Euro auf "Neutral" belassen. Eine weitere überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien rechtfertigten die Zahlen wohl nicht, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Besorgniserregend sei das klare Verfehlen der Erwartungen an die Profitabilität./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,13 €		 Abst. Kursziel*:
-1,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,82%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

10:01 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
10:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
26.01.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

finanzen.net Profitabilitätsverbesserunge HUGO BOSS-Aktie zieht an: Starkes 4. Quartal 2025 sorgt für robuste Jahresbilanz HUGO BOSS-Aktie zieht an: Starkes 4. Quartal 2025 sorgt für robuste Jahresbilanz
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Aktie legt zu
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
dpa-afx Hugo Boss verdient dank Einsparungen mehr - Umsatzrückgang erwartet
finanzen.net Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dow Jones HUGO BOSS-Aktie sinkt: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
dpa-afx ROUNDUP: Hugo Boss streicht Dividende zusammen - Aktienrückkauf
dpa-afx Hugo Boss will eigene Aktien zurückkaufen - Mindestdividende von 4 Cent geplant
RTE.ie Hugo Boss posts annual profit above expectations
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES SHARE BUYBACK PROGRAM OF UP TO EUR 200 MILLION AND PROPOSES MINIMUM DIVIDEND OF EUR 0.04 PER SHARE FOR FISCAL YEAR 2025
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HUGO BOSS AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HUGO BOSS AG zu myNews hinzufügen