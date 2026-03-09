HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,43 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35,60 Euro auf "Neutral" belassen. Eine weitere überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien rechtfertigten die Zahlen wohl nicht, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Besorgniserregend sei das klare Verfehlen der Erwartungen an die Profitabilität./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,13 €
|Abst. Kursziel*:
-1,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
36,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,82%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|10:01
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
