Profitabilitätsverbesserunge

HUGO BOSS-Aktie zieht an: Starkes 4. Quartal 2025 sorgt für robuste Jahresbilanz

10.03.26 09:34 Uhr
Aktie klettert: HUGO BOSS schließt 2025 erfolgreich ab - Schlussquartal robust

HUGO BOSS hat das Jahr 2025 dank eines robusten vierten Quartals mit spürbaren Profitabilitätsverbesserungen abgeschlossen.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, legte der Konzernumsatz im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 2 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu. Das EBIT stieg um 8 Prozent auf 391 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 80 Basispunkte auf 9,2 Prozent. Analysten hatten im Vara-Konsens mit 9,0 Prozent gerechnet. Vor Steuern verdiente der Modekonzern mit 345 Millionen Euro 14 Prozent mehr als im Jahr davor. Unterm Strich verblieben 249 nach 213 Millionen Euro. Der Ausblick für das laufende Jahr, das der Konzern als Übergangsjahr deklariert hatte, wurde bestätigt.

HUGO BOSS hatte bei der Vorstellung seiner Strategie im Dezember angekündigt, dass 2026 ein Umsatz- und Gewinnrückgang in Kauf genommen wird, um sich neu auszurichten und mittelfristig wieder an frühere Profitabilitätsniveaus anzuknüpfen. Für das laufende Jahr rechnet HUGO BOSS unverändert mit einem Rückgang des währungsbereinigten Konzernumsatzes im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Das EBIT soll auf 300 bis 350 Millionen Euro sinken. Analysten erwarten im Vara-Konsens für 2026 einen Umsatz von 3,9 Milliarden Euro und ein EBIT von 317 Millionen Euro. Bei der Marge gehen sie von 8,1 Prozent aus.

Im vierten Quartal 2025 wuchs der Konzernumsatz währungsbereinigt um 7 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIT) kletterte überproportional um 22 Prozent auf 154 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 190 Basispunkte auf 12,0 Prozent. Vor Steuern verdiente HUGO BOSS 140 Millionen nach 112 Millionen Euro im Schlussquartal 2024, und unterm Strich 109 (Vorjahr: 84) Millionen.

Bereits am Montag hatte der Konzern mitgeteilt, für 2025 lediglich die Mindestdividende von 0,04 Euro zu zahlen nach 1,40 Euro im Vorjahr. Gleichzeitig kündigte HUGO BOSSs ein Aktienrückkauf über 200 Millionen Euro bis Ende 2027 an.

"Über das Jahr hinweg ist es uns gelungen, inspirierende Momente zu schaffen mit dem Ziel, die Begehrlichkeit unserer Marken und die Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden weiter zu stärken. Gleichzeitig haben wir die Effizienz im Unternehmen weiter gesteigert und unsere Kostenbasis diszipliniert gesteuert", sagte Vorstandsvorsitzender Daniel Grieder. "Dieser ausgewogene Ansatz hat es uns ermöglicht, unsere Finanzziele für 2025 zu erreichen, auch dank einer robusten Performance im vierten Quartal."

Die HUGO BOSS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,15 Prozent höher bei 36,33 Euro.

DJG/brb/mgo

DOW JONES

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com, Pere Rubi / Shutterstock.com

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
10:01HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
10:01HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:41HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
04.03.2026HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
26.01.2026HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.12.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
05.12.2025HUGO BOSS KaufenDZ BANK
04.12.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
03.12.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
03.12.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:01HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
10:01HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:41HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
04.03.2026HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
26.01.2026HUGO BOSS Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

