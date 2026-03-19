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Symbol HUGPF

Jefferies & Company Inc.

HUGO BOSS Hold

15:01 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Modekonzerns für das erste Quartal dürften einen überdurchschnittlich starken Einfluss des Transformationsprogramms aufzeigen, schrieb Frederick Wild in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies, gepaart mit Effekten aus dem Nahost-Krieg dürfte dazu führen, dass das erste Quartal den Tiefpunkt bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 darstellt ? sofern sich der Druck auf die Verbraucher durch einen Energiepreisschock nicht weiter ausbreitet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,78 €		 Abst. Kursziel*:
-10,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,54%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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