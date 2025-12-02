HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach weiteren Details zum Strategie-Update mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der Ankündigung am Vorabend, die Umsatz- und Ebit-Prognosen für 2026 nach unten zu korrigieren, habe der Modekonzern weitere Details zu seiner "Claim-5-Touchdown"-Strategie für 2026 bis 2028 veröffentlicht, schrieb Manjari Dhar am Mittwoch. Dabei verwies er auf das Ziel einer mittel- bis langfristigen Ebit-Marge von etwa 12 Prozent sowie auf den Fokus, freie Barmittel zu erwirtschaften./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,81 €
|Abst. Kursziel*:
29,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
34,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,38%
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|11:36
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:01
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:01
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|10:06
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG