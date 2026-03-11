DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2330 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
MLP-Aktie fällt: 2025 operativ weniger verdient- Umbau im Immobiliengeschäft belastet
RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
HUGO BOSS Aktie

36,66 EUR +0,87 EUR +2,43 %
STU
Marktkap. 2,48 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

11:51 Uhr
HUGO BOSS Hold
HUGO BOSS AG
36,66 EUR 0,87 EUR 2,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 37 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Modeunternehmen habe solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Boss sei es gelungen, die Lager zu räumen, auch wenn das die Marge etwas gedrückt habe./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,28 €		 Abst. Kursziel*:
15,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,57%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

11:51 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
10.03.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10.03.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

