RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
RTL-Aktie stärker: Gewinnsteigerung geplant - Dividendenplus dank Niederlande-Verkauf
EVOTEC Aktie

4,31 EUR -0,05 EUR -1,24 %
STU
Marktkap. 773,4 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN
WKN 566480

ISIN
ISIN DE0005664809

Symbol
Symbol EVOTF

Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

12:26 Uhr
EVOTEC SE Hold
EVOTEC SE
4,31 EUR -0,05 EUR -1,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec von 6 auf 4,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 hänge beim Wirkstoffforscher viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum insgesamt enttäuschenden Strategie-Update. Auch die mittelfristigen Ziele erschienen weiterhin ambitioniert./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,31 €		 Abst. Kursziel*:
4,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,34%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

