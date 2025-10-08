EVOTEC Aktie
Marktkap. 1,2 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Wirkstoffentwicklers belegen, schrieb Fynn Scherzler in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend in Gefahr./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EVOTEC Hold
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,85 €
|Abst. Kursziel*:
-12,46%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,70%
|
Analyst Name:
Fynn Scherzler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|12:01
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
