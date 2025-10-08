DAX 24.672 +0,3%ESt50 5.645 -0,1%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,79 -2,9%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.306 -0,7%Euro 1,1611 -0,2%Öl 65,90 -0,3%Gold 4.040 +0,0%
EVOTEC Aktie

6,57 EUR -0,21 EUR -3,10 %
STU
Marktkap. 1,2 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

12:01 Uhr
EVOTEC SE Hold
EVOTEC SE
6,57 EUR -0,21 EUR -3,10%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein weiteres schwaches Quartal des Wirkstoffentwicklers belegen, schrieb Fynn Scherzler in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend in Gefahr./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,85 €		 Abst. Kursziel*:
-12,46%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,70%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,97 €

Analysen zu EVOTEC SE

12:01 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 EVOTEC Buy Warburg Research
13.08.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
31.07.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu EVOTEC SE

finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochmittag nordwärts
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Paul Hitchin, buy
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Dr. Christian Wojczewski, buy
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Dr. Christian Wojczewski, buy
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Evotec SE reports H1 2025 results: Strong progress on strategy execution
