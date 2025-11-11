DAX 24.088 +0,5%ESt50 5.726 +1,1%MSCI World 4.406 +0,0%Top 10 Crypto 14,18 +4,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 89.153 +0,4%Euro 1,1585 +0,0%Öl 64,86 -0,5%Gold 4.117 -0,2%
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NVIDIA-CEO Jensen Huang verkauft im Oktober hunderttausende NVIDIA-Aktien
EVOTEC Aktie

EVOTEC Aktien-Sparplan
5,26 EUR +0,11 EUR +2,18 %
STU
Marktkap. 923,57 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

08:06 Uhr
EVOTEC SE Outperform
EVOTEC SE
5,26 EUR 0,11 EUR 2,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,20 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die vergangene Woche sei für Evotec-Aktionäre unerfreulich gewesen mit einem Kursverlust von 26 Prozent, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aber selbst bei ausbleibenden größeren Meilensteinzahlungen sollte der Wirkstoffforscher das Ziel für das operative Ergebnis (Ebitda) 2028 erreichen - wenn auch wohl nicht das Umsatzziel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,28 €		 Abst. Kursziel*:
89,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,26%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

08:06 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EVOTEC SE

