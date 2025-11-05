DAX 24.017 -0,1%ESt50 5.662 -0,1%MSCI World 4.363 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.269 -1,2%Euro 1,1521 +0,2%Öl 63,85 +0,5%Gold 4.013 +0,9%
EVOTEC Aktie

Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

13:11 Uhr
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Wirkstoffforscher habe im dritten Quartal deutlich die Erwartungen verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Abgabe eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) an Sandoz erwähnte der Experte aber positiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,00 €		 Abst. Kursziel*:
0,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,00
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

13:11 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 EVOTEC Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu EVOTEC SE

finanzen.net Ausblick bestätigt EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich schwächer
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/DAX steigt wieder über 24.000 - Evotec brechen ein
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Mittwochnachmittag tief
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus
StockXperts Evotec: Durchwachsene 9M-Zahlen - mit Lichtblicken
dpa-afx KORREKTUR/ROUNDUP: Evotec enttäuscht im dritten Quartal - Standortverkauf
EQS Group EQS-News: Evotec SE to announce results for the first nine months 2025 on 05 November 2025
EQS Group EQS-News: Evotec announces progress in preclinical neuroscience partnership with Bristol Myers Squibb
EQS Group EQS-NVR: Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Paul Hitchin, buy
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Dr. Christian Wojczewski, buy
